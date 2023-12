García Page monta el Portal de Belén del que reniega Sánchez

El Portal de Belén, esa tradición navideña tan antigua en España que trasciende los sentimientos religiosos, es en el Palacio de la Moncloa algo así como un Guadiana. Con los presidentes del PP luce en todo su esplendor. Con los del PSOE, desaparece, aunque no con todos.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en romper con la tradición, que sí había respetado Felipe González, y decidió no ponerlo. Al llegar a Moncloa, Pedro Sánchez siguió su ejemplo y optó por no mostrarlo a las visitas. Y hasta ahora.

Pero la prueba de que poner el Belén o no ponerlo no tiene por qué ser una cuestión de izquierdas o derechas la tiene -quién si no- el barón más crítico con Pedro Sánchez, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha instalado un pesebre en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, según ha publicado El Confidencial Digital.

Una asociación que ayuda a discapacitados

García Page no ha tenido problema alguno en presumir de esta tradición cristiana con un Nacimiento creado por Apanas Toledo, una asociación de familias de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que cuenta con centros ocupacionales en los que los asociados hacen talleres de artesanía entre los que se encuentran los belenes navideños.

El apoyo sin complejos por parte del presidente castellano-manchego a una tradición tan presente en los hogares de los españoles es una prueba más de la distancia que separa al barón socialista con el presidente del Gobierno. Hasta en un aspecto tan anecdótico como este tienen diferencias.