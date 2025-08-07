La gente está en shock al oír la respuesta que le da a un restaurante que le acaba de decir que está cerrado

La escena se ha viralizado en redes sociales tras ser compartida por la usuaria readingwithlaau, quien publicó la anécdota de una trabajadora de hostelería que recibió una llamada para reservar mesa en un restaurante que, en ese momento, no iba a abrir. Al informar al cliente de que el establecimiento permanecería cerrado esa noche, la respuesta que recibió fue inesperada: “Pues te has perdido una de seis, guapa”, soltó el interlocutor por lo bajini, en tono sarcástico.

La trabajadora, lejos de perder la compostura, respondió con elegancia e ironía: “Si llego a saber que veníais, habría abierto”. Su reacción generó una oleada de apoyo en redes, donde usuarios destacaron su capacidad para manejar la situación con humor y dignidad. Comentarios como “Solo con ese comentario ya estoy segura de que has ganado cerrando” reflejan la empatía creciente hacia quienes trabajan en el sector.

Este tipo de situaciones no son aisladas. Como ha señalado el creador de contenido Jesús Soriano, conocido como Soy Camarero, “los hosteleros se enfrentan cada día a clientes que exigen servicio fuera del horario laboral, ignorando que detrás de cada puerta cerrada hay personas que también necesitan descansar”. En una publicación viral, Soriano compartió una respuesta similar de otro propietario: “Si la puerta está cerrada será porque no está abierto”, ironizó, añadiendo que “como yo esclavista no soy, respeto el horario del trabajador”.