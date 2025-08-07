El dueño de una pastelería en Barcelona estalla contra una influencer que pretendía comer gratis a cambio de likes: "no pago en seguidores"

Una simpática influencer provocó controversia en la pastelería Pastébcn de Barcelona cuando, tras pedir probar cuatro sabores justo antes de cerrar, no mostró dinero, sino su perfil de Instagram. Según el dueño del local, la joven intentó obtener las tartas gratis a cambio de promocionarlas, lo cual no había sido acordado previamente.

El pastelero fue claro: "Nos encanta colaborar con creadores de contenido, pero esto fue sin previo aviso". Espantado por el intento de "pagar en seguidores", llevó la situación al TikTok del local, donde relató cómo pensaba que la había reconocido como clienta habitual, solo para que ella mostrara su móvil en lugar de abonar los productos.

Lo sucedido se hizo viral y desató una ola de críticas hacia la influencer. En los comentarios, muchos usuarios criticaron la creciente tendencia de reclamar productos gratis por exposición: “La gente se cree que por tener seguidores están por encima de la ley y de los demás”; “Se ha marcado un Borja Escalona”, fueron algunas de las respuestas más repetidas.

El vídeo acumula ya cerca de 123.000 visualizaciones en TikTok y ha desatado una oleada de reacciones. Aunque algunos usuarios dudan de la veracidad del relato, muchos comerciantes han salido a respaldar al pastelero con historias similares. “Esto nos ocurre a diario, y si hablamos de llamadas a restaurantes, es aún peor” o “a mí también me ha pasado” son solo algunos de los comentarios más repetidos entre los profesionales del sector.