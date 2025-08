No te vas a creer la prohibición que una española se encontró en un baño de Tailandia

Los baños públicos suelen ser terreno de debate entre viajeros: algunos los ven como un mal necesario, otros como una experiencia que preferirían evitar. Pero lo que Paula, una joven española, encontró en Tailandia va mucho más allá de lo habitual… y dejó a miles de personas boquiabiertas en redes sociales.

Durante su recorrido por el sudeste asiático, Paula se topó con un baño tan peculiar que no pudo evitar grabarlo para TikTok. Lo que parecía una simple visita al aseo se convirtió en un fenómeno viral con más de 172.000 visualizaciones.

“Entré al baño y lo primero que vi fue un cartel enorme que decía ‘No vomiting in this area’. Me quedé paralizada. Pensé que era una broma”, explicó Paula en su video, entre risas. “Pero luego vi que había una puerta al lado con otro cartel que decía ‘Vomiting Room’. ¡Tenían una sala solo para eso!”.

El baño, moderno y decorado con luces de neón, estaba claramente dividido en zonas. La señalización era precisa y directa, lo que generó una mezcla de sorpresa y admiración entre los usuarios que vieron el video.

La publicación de Paula (@paulademii) desató una avalancha de comentarios. Algunos usuarios se mostraron fascinados por la idea, mientras otros compartieron recuerdos de baños escolares donde una medida así habría sido más que útil.

“Esto debería estar en todos los institutos. ¿Cuántas veces hemos visto a alguien vomitar en el baño y no había forma de evitarlo?”, comentó un usuario. Otro añadió: “Ojalá en España. Esto es pensar en la gente de verdad”.

Más allá del humor, muchos destacaron la empatía detrás del diseño: reconocer que ciertas situaciones ocurren y ofrecer una solución digna y funcional. Paula lo resumió así: “Separar espacios como este mejora la experiencia de todos. Es como decir: ‘Sabemos que puede pasar, y está bien, pero hay un sitio para eso’”