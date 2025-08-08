Un grupo de jóvenes triunfa en las redes por cantar villancicos en Vigo en pleno agosto: estaban bromeando por el montaje de las luces de Navidad

Vigo ha dado este jueves el pistoletazo de salida a su campaña navideña con el inicio del montaje de las luces de la empresa Ximénez Iluminación. A pesar de estar en pleno agosto y en medio de una ola de calor, el sonido de los villancicos comenzó a inundar las calles, marcando el arranque de una de las temporadas más esperadas por el comercio y el turismo local.

Este será el 36º montaje navideño consecutivo en la ciudad y uno de los más ambiciosos hasta la fecha. El emblemático árbol de luces en Porta do Sol volverá a ser uno de los grandes protagonistas, pero también se espera que haya novedades en otras zonas de Vigo. Desde el Ayuntamiento se ha anunciado que la instalación avanzará por fases a lo largo de los próximos meses, de cara a la tradicional inauguración de finales de noviembre.

El contraste entre el calor estival y la música navideña ha sorprendido a muchos viandantes y turistas, que se toparon con técnicos instalando cableado y estructuras luminosas al ritmo de clásicos como All I Want for Christmas Is You. Para otros, sin embargo, este temprano comienzo ya es parte del "sello Vigo", una ciudad que ha convertido la Navidad en uno de sus mayores reclamos turísticos.

Así, un grupo de jóvenes se ha hecho viral en TikTok tras compartir un vídeo de ellos cantando villancicos al paso de uno de estos camiones, y frente a la sonrisa cómplice del conductor del mismo, en pleno Casco Vello de Vigo. "La Virgen se está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, y el peine de plata fina", tarareaban entre risas y aplausos. "Ver como ponen las luces de Navidad a golpe de 5 de agosto a 36 grados", añadían en un pequeño texto que acompañaba la escena.