La Guardia Civil de Huesca rescata a un escalador navarro que se quedó enriscado junto a su perro

Un escalador navarro, que realizaba esta actividad junto a su perro, ha sido rescatado por el GREIM de Huesca. Ha sido en la subida del Pico Pondiellos (Baños de Panticosa). Fue activado el GREIM de Panticosa y la Unidad Aérea de Huesca. Tras localizar al montañero y su animal de compañía, fueron evacuados y trasladados en la aeronave hasta la localidad de Baños de Panticosa donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de un varón de 25 años y vecino de Pamplona.

Otros dos escaladores, en esta ocasión de nacionalidad francesa,mientras realizaba la actividad en la Escuela de escalada Talló de Aulet (Sopeira), también fueron rescatados. Uno de ellos había sufrido una caída vertical y se fracturó la muñeca. Se activó GREIM de Benasque, Unidad Aérea de Huesca y unmédico del 061.Tras localizar a los escaladores, fueron evacuados y trasladado en la aeronave hasta la localidad de Campo, donde el lesionado fue transferido a una ambulancia para ser llevado al Hospital de la localidad de Barbastro. Se trata de un varón de 52 años y una mujer de 38 años.