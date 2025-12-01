La Guardia Civil de Huesca rescata a un guipuzcuano que se había perdido en un barranco del Pirineo

Realizaba senderismo cerca de Sallent de Gállego y se perdió. La Guardia Civil en el se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la zona del barranco del Ministirio, se había extraviado y no podía continuar. Fue activado el GREIM de Panticosa y Unidad Aérea de Huesca. Tras localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta el parking de la Estación de esquí de Formigal, donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de un varón de 42 años y vecino de Oiarzun (Guipuzcoa)

Otros dos senderistas se habían perdido en el Valle de Izas (Canfranc) y había pasado la noche a la intemperie. Fue activado el GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave, hasta el hospital San Jorge de la localidad de Huesca, ya que presentaban síntomas de

hipotermia. Se trata de dos varones de 17 y 19 años y vecinos de Zaragoza.