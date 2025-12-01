Salvamento
La Guardia Civil de Huesca rescata a un guipuzcuano que se había perdido en un barranco del Pirineo
Lo mismo ocurrio con dos jóvenes de Zaragoza, que fueron encontrados por agentes del GEIM con síntiomas de hipotermia
Realizaba senderismo cerca de Sallent de Gállego y se perdió. La Guardia Civil en el se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la zona del barranco del Ministirio, se había extraviado y no podía continuar. Fue activado el GREIM de Panticosa y Unidad Aérea de Huesca. Tras localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta el parking de la Estación de esquí de Formigal, donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de un varón de 42 años y vecino de Oiarzun (Guipuzcoa)
Otros dos senderistas se habían perdido en el Valle de Izas (Canfranc) y había pasado la noche a la intemperie. Fue activado el GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave, hasta el hospital San Jorge de la localidad de Huesca, ya que presentaban síntomas de
hipotermia. Se trata de dos varones de 17 y 19 años y vecinos de Zaragoza.
