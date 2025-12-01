Acceso

Sociedad

Salvamento

La Guardia Civil de Huesca rescata a un guipuzcuano que se había perdido en un barranco del Pirineo

Lo mismo ocurrio con dos jóvenes de Zaragoza, que fueron encontrados por agentes del GEIM con síntiomas de hipotermia

Imagen de uno de los rescates
Imagen de uno de los rescatesGuardia Civil
J.M. Zuloaga
  • J.M. Zuloaga@jmzuloaga2
    J.M. Zuloaga es periodista desde hace más de 50 años, especializado en información sobre el terrorismo de ETA primero y sobre el yihadista en la actualidad
Creada:
Última actualización:

Realizaba senderismo cerca de Sallent de Gállego y se perdió. La Guardia Civil en el se recibió aviso en el que se comunicaba que un senderista, mientras realizaba la actividad en la zona del barranco del Ministirio, se había extraviado y no podía continuar. Fue activado el GREIM de Panticosa y Unidad Aérea de Huesca. Tras localizar al senderista, fue evacuado y trasladado en la aeronave, hasta el parking de la Estación de esquí de Formigal, donde se encontraba su vehículo particular. Se trata de un varón de 42 años y vecino de Oiarzun (Guipuzcoa)

Otros dos senderistas se habían perdido en el Valle de Izas (Canfranc) y había pasado la noche a la intemperie. Fue activado el GREIM de Jaca, Unidad Aérea de Huesca y médico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar a los senderistas, fueron evacuados y trasladados en la aeronave, hasta el hospital San Jorge de la localidad de Huesca, ya que presentaban síntomas de

hipotermia. Se trata de dos varones de 17 y 19 años y vecinos de Zaragoza.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas