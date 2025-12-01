Por qué se pide a los españoles que no ventilen la casa entre las 8 y las 10 de la mañana en invierno

Tenemos muy interiorizado que nada más levantarnos hay que abrir las ventanas para ventilar el aire de casa. Es un gesto casi automático que nos han recomendado toda la vida para evitar malos olores, reducir la presencia de ácaros, bacterias y virus, y mantener un ambiente más sano. La mayoría de los hogares lo hace a primera hora de la mañana. Sin embargo, cuando llega el invierno, esta costumbre tan extendida no es la más adecuada.

Por qué no es recomendable ventilar entre las 8:00 y las 10:00 en los meses fríos

Durante el invierno, garantizar un aire interior de calidad es fundamental, pero elegir mal el momento para ventilar puede ser contraproducente. Abrir las ventanas entre las 8 y las 10 horas de la mañana durante los días de mucho frío puede afectar tanto al confort térmico como a la eficiencia energética de la vivienda.

Las razones principales tienen que ver con la contaminación exterior, las temperaturas mínimas del día y el consumo energético.

Picos de contaminación a primera hora

Entre las 8 y las 10 de la mañana coincide el mayor movimiento diario: desplazamientos al trabajo y al colegio, calles colapsadas y un uso masivo del transporte y de los vehículos particulares. Esto genera un incremento notable de la contaminación atmosférica, especialmente en las ciudades.

Si ventilas en ese intervalo, estarás permitiendo que esos contaminantes entren directamente en tu casa, reduciendo la calidad del aire interior que respirará toda la familia.

Las horas más frías del día

En invierno, las primeras horas del día son también las más frías. Abrir las ventanas entre las 8 y las 10 supone dejar entrar aire extremadamente helado, lo que provoca una caída brusca de la temperatura interior.

El resultado es que el sistema de calefacción tendrá que trabajar mucho más para recuperar el calor perdido, aumentando tanto el consumo como el gasto energético.

Efecto negativo sobre la eficiencia energética

Uno de los pilares para mantener una casa eficiente en invierno es conservar una temperatura estable. Cuando ventilas en el peor momento, precisamente cuando hace más frío, rompes ese equilibrio térmico.

Esta pérdida de calor obliga a la calefacción a realizar ciclos más largos e intensos, lo que puede elevar tus facturas de energía, forzar más los equipos y acortar su vida útil.

¿Cuándo es mejor ventilar en invierno?

Para renovar el aire sin perder demasiado calor, conviene elegir las franjas del día en las que las temperaturas sean más suaves y la contaminación más baja.

Los expertos recomiendan ventilar entre las 12:00 y las 14:00 horas, cuando el sol ya ha calentado ligeramente el ambiente exterior y la actividad humana disminuye.

Además, no hace falta mantener las ventanas abiertas mucho tiempo: con 5 a 10 minutos es suficiente para renovar correctamente el aire.

Consejos para una ventilación eficaz en invierno

Ventilaciones breves y directas: abre las ventanas por completo durante unos minutos para crear corriente y renovar el aire sin enfriar paredes ni muebles.

abre las ventanas por completo y renovar el aire sin enfriar paredes ni muebles. Ventila especialmente baños y cocina, donde se acumula más humedad y los dormitorios.

donde se acumula más humedad y los dormitorios. Revisa la ventilación mecánica: si tu casa tiene un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC), asegúrate de que está limpio y funcionando bien. Esto permite renovar el aire sin abrir ventanas constantemente.

si tu casa tiene un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC), asegúrate de que está limpio y funcionando bien. Esto Adáptate al clima y a la calidad del aire: en días de mucha contaminación o frío extremo, espera a las horas más suaves o usa la ventilación mecánica si dispones de ella

Ventilar la vivienda en invierno sigue siendo imprescindible para mantener un aire interior saludable. Sin embargo, es preferible evitar el intervalo entre las 8 y las 10 de la mañana durante los días más fríos y opta por horarios más adecuados y aplicando buenas prácticas de ventilación, podrás disfrutar de un hogar sano sin comprometer tu confort ni tu eficiencia energética.