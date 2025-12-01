Un ingrediente en tu cocina puede ser la mejor manera de ambientar tu baño

El baño es una habitación muy íntima, tanto que resulta imprescindible mantener el ambiente despejado y acogedor. Es por esto que a menudo, siempre nos encontramos con ambientadores. Sin embargo, muchos de estos aerosoles a la venta contienen sustancias que pueden resultar muy perjudiciales para la salud.

No obstante y afortunadamente, existen alternativas seguras y naturales que permitirán difuminar un aroma agradable en el baño.

Los ambientadores no son lo que se vende

Casi siempre, la mayoría de desodorantes tienden a estar disponibles en aerosol. Estos son mezclas de sustancias químicas que se liberan en forma de pequeñas partículas perfumadas para enmascarar los olores desagradables. Sin embargo este no los elimina o camufla sino que los reemplaza.

Numerosas investigaciones han demostrado que los ambientadores son una fuente importante de compuestos orgánicos volátiles (COV) en interiores. En menor medida, estos compuestos son emitidos por pinturas, pegamentos, productos de combustión y algunos tejidos.

El efecto de los COV en el organismo depende de su concentración en el aire, la frecuencia de exposición y la sensibilidad individual. Se estima que los COV pueden constituir hasta el 60 % de todos los contaminantes del aire, y el 73 % de ellos están clasificados por la OMS como potencialmente cancerígenos.

Un ambientador natural para el baño

Debido a esta lista de desventajas, cada vez son más las personas que optan por métodos caseros para aromatizar el baño.

A pesar de que existen muchos trucos el ambientador de arroz ha probado ser el más eficaz en la misión. Económico, fácil de conseguir y, sobre todo, efectivo, el arroz absorbe la humedad, lo que lo convierte en un deshumificador natural y difusor de fragancias idóneo para la situación.

Modo de preparación

Hacerlo es muy sencillo, basta con vertir el arroz en el frasco y luego añadir el aceite neutro (colza o girasol) y los aceites esenciales.

A continuación remueve y coloca el frasco en el lugar deseado del baño.

El arroz absorberá el aceite y liberará lentamente su aroma, disimulando eficazmente los olores desagradables.

Puedes renovarlo cada pocos días añadiendo unas gotas de aceite esencial a la mezcla. La frescura dura mucho tiempo y el aroma no es abrumador.

Por eso, esta solución también es adecuada para baños pequeños.

Un ambientador adaptable a cualquier cambio

Una de las ventajas de los ambientadores caseros es que podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad y mezclar diferentes aromas. Por ejemplo, los aceites esenciales de cítricos, lavanda, eucalipto o canela son ideales para el baño ya que aportan frescura al ambiente.

Si prefieres aromas más especiados, ideales para el invierno, puedes optar por naranja y canela.

También puedes añadir hierbas secas, cáscara de naranja o clavo de olor a la mezcla para mejores resultados.