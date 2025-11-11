La Guardia Civil de Navarra detiene a dos marroquíes y un argelino que habían ocupado una vivienda

Agentes de la Guardia Civil de Navarra han detenido a tres hombres, dos de nacionalidad marroquí y uno argelina, como presuntos autores de un delito de usurpación de inmuebles con violencia o intimidación, un delito de daños en vivienda, un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal.

Dos de los individuos accedieron por la fuerza a una vivienda de la localidad. Desde entonces se habían recibido varias quejas vecinales. Tras recibir el correspondiente mandamiento judicial, los agentes provedieron a echarlos. Pocas horas después, los okupas accedieron de forma ilícita a otra vivienda situada a escasos 50 metros de la vivienda de la que había sido desalojados y donde fueron sorprendidos in fraganti mientras trasladaban enseres desde el domicilio anterior.

En el interior del nuevo inmueble ocupado se localizaron diversas sustancias estupefacientes distribuidas en pequeñas dosis, básculas de precisión, dinero fraccionado y varios objetos relacionados con la venta y distribución de drogas. Además, se hallaron varias armas prohibidas, entre ellas un machete tipo militar y una defensa extensible.

Tras el registro, los tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial competente.