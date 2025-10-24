Un hombre hospitalizado estrangula hasta la muerte a su compañero de habitación de 89 años

Una escena de extrema violencia sacudió este miércoles el hospital de Saint-Malo, en el noroeste de Francia, cuando un paciente de 53 años estranguló hasta la muerte a su compañero de habitación, un hombre de 89 años, según confirmó la fiscalía local.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas, cuando la familia del octogenario ingresó en la habitación para visitarlo y sorprendió al presunto agresor en pleno acto. Aunque el personal médico intervino de inmediato, no fue posible salvar la vida de la víctima.

Las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas, y el motivo permanece desconocido. Algunas fuentes cercanas al caso, citadas por el medio La Déspêche, sugieren que el agresor podría encontrarse en situación de sin hogar, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

El hombre de 53 años permanece hospitalizado en aislamiento y está siendo sometido a una evaluación psiquiátrica. La fiscal adjunta de Saint-Malo, Émilie Goyet, explicó que el sospechoso “no se encuentra actualmente bajo custodia policial, ya que su estado no es compatible con tal medida”.

La policía continúa investigando para esclarecer los hechos y determinar las causas que llevaron a este trágico desenlace. El caso ha generado una fuerte conmoción entre los pacientes, familiares y el personal sanitario del hospital, que aún lidia con el impacto emocional del incidente.

Este suceso se suma a una serie de episodios violentos registrados en centros sanitarios tanto en Francia como en España, donde se han denunciado agresiones crecientes al personal médico y a otros pacientes. En 2024, España registró un récord de 847 agresiones a profesionales sanitarios, lo que ha encendido las alarmas sobre la seguridad en entornos hospitalarios.