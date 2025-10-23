Un menor de 13 años confiesa haber asesinado y descuartizado a su compañero "por curiosidad"

La ciudad egipcia de Ismailia se encuentra conmocionada por el asesinato de un menor presuntamente a manos de un compañero de clase de 13 años. El adolescente, identificado como Youssef, ha confesado ante las autoridades haber matado a su amigo Mohamed A. M., descuartizar su cuerpo y comerse parte de él “por curiosidad”, según recoge el diario The Sun.

La investigación comenzó tras el hallazgo de restos humanos cerca de un centro comercial de Ismailia. Posteriormente, los agentes localizaron más partes del cadáver bajo un puente, en una piscina y en un campo. Los análisis forenses permitieron identificar las piezas como pertenecientes a la víctima, lo que condujo a la detención de Youssef, quien admitió la autoría del crimen.

El menor relató que llevó a su compañero hasta la casa de sus padres, donde lo golpeó con un palo de madera hasta matarlo. Después, utilizó una sierra eléctrica para descuartizar el cuerpo en varios fragmentos y guardarlos en su mochila, con el propósito de esparcirlos por diferentes puntos de la ciudad.

“Actué por curiosidad”

Durante su declaración, Youssef aseguró haberse inspirado en películas y videojuegos violentos. Según la policía, el joven manifestó haber probado parte de los restos humanos y describió el sabor “como a pollo empanado”. Las autoridades han ordenado realizarle una evaluación psiquiátrica y pruebas toxicológicas mientras permanece internado en una institución de menores.

Miles de vecinos de Ismailia participaron en los rezos por la víctima en la mezquita Al-Matafi antes de su entierro en el cementerio familiar de Kassab. El caso ha provocado un profundo impacto en Egipto y un debate social sobre la exposición de los menores a contenidos violentos.