Igualdad avisa del peligro del verano para las mujeres maltratadas y pide estar alerta tras las 9 mujeres asesinadas en julio

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha alertado este martes de que "el verano es una época comprometida para las mujeres que sufren maltrato" y ha pedido a la sociedad "estar especialmente alerta ante la violencia de género más extrema".

Tras el comité de crisis celebrado hoy martes para analizar los ocho asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas acontecidos en julio, según el recuento oficial, al que se previsiblemente se sumará la joven de 22 años asesinada este lunes por su marido en Utrera (Sevilla). Rosell ha avisado de que los meses de julio son en los que se producen más víctimas de toda la serie histórica: en 2010 y 2019 se contabilizaron diez, mientras que en 2015 fueron nueve. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha coincidido en que "estos meses necesitamos una especial alerta" y ha asegurado en su cuenta de Twitter que "siempre podemos hacer algo para tender la mano a una víctima".

"Ante la más mínima duda no lo dejéis pasar, llamad al 016 o al 112 si es una emergencia", ha subrayado Montero. Este año hay siete casos confirmados oficialmente en julio, aunque a estos podría sumarse el asesinato de una joven de 22 años perpetrado este lunes en Utrera (Sevilla) presuntamente por su marido de también 22 años. La autopsia de esta mujer está prevista que se realice este martes y se ha decretado el secreto de sumario.

De estas nueve mujeres, que dejan cuatro huérfanos menores de edad, solo una de ellas había presentado denuncia contra su presunto asesino, la víctima de 54 años asesinada en Humilladero (Málaga). "El silencio del entorno es algo cómplice o encubridor de esta violencia", ha señalado Rosell, quien ha puntualizado que las víctimas muchas veces "no están en condiciones de denunciar". "Por eso insistimos tanto en ser proactivas en la detección precoz de esa violencia antes de que sea demasiado tarde", ha apostillado Rosell.

La delegada del Gobierno ha asegurado que la reunión ha transcurrido en un "ambiente de colaboración y mucha participación", en el que se han propuesto medidas como "insistir en la necesidad de recursos especializados", entre los que destaca los puntos violetas en espacios de ocio típicos del verano, como el sector hotelero, las discotecas, los festivales, las piscinas o la hostelería. Asimismo, Rosell ha resaltado que varias de las mujeres asesinadas tenían "barreras idiomáticas", ante lo que ha recordado que el 016 atiende en 53 idiomas y ha propuesto formar a los traductores e intérpretes que las atienden.

La juventud de varias de las víctimas también ha llevado a la delegada del Gobierno a defender que los mensajes que les llegan a los jóvenes "no pueden ser de relativización de las violencias machistas y mucho menos de negacionismo", ha informado EFE. Por otro lado, Rosell ha pedido "responsabilidad de los medios de comunicación", ya que, en sus palabras, "pueden colaborar en dar a conocer todos estos recursos y hacer sentir seguridad a las mujeres".

"Concluimos en que siempre todas las víctimas, incluso las asesinadas, nos enseñan algo, nos permiten mejorar", ha subrayado la delegada del Gobierno contra la violencia de género. Rosell ha sentenciado que, si bien las instituciones "tienen sus deberes", la ciudadanía también tiene su papel en "demostrar que no hay tolerancia contra cualquier tipo de violencia de género".

Esta ha sido la cuarta reunión del comité de crisis convocada por Igualdad, un encuentro en el que también participan Justicia, Interior, Fiscalía y comunidades autónomas. El departamento dirigido por Montero convoca este comité en los meses con una "alta concentración" de asesinatos machistas, cinco o más, o ante aquellos feminicidios en los que concurran circunstancias de "especial relevancia".

La última vez que se reunió el comité fue el pasado mayo, mes en el que cinco mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Este mecanismo también se convocó en enero, cuando se contabilizaron ocho feminicidios, y en diciembre, mes en el que tuvieron lugar 11 crímenes machistas. Si se confirma el homicidio de la joven de 22 años en Utrera como un asesinato machista, serían 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y 1.216 desde 2003 cuando se empezó a recopilar oficialmente estos datos. Nueve de esas 32 mujeres fueron asesinadas en Andalucía, el 25 por ciento, y otras siete en Cataluña.

El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género alerta de un negacionismo que empodera: "Hay hombres pensando en matar a su mujer"

El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente ha apostado por campañas específicas para frenar el incremento de asesinatos machistas de cada verano y ha alertado de un negacionismo que empodera al maltratador y del efecto imitación: "Ahora hay hombres pensando en matar a su mujer".

Lorente ha analizado las cifras de violencia machista de un julio negro por el que el Ministerio de Igualdad ha convocado para este martes el comité de crisis y ha apuntado que el verano y la Navidad son periodos de especial riesgo porque cambian los hábitos de convivencia. En el caso de las parejas, pasan más tiempo juntas, lo que genera un aumento de los problemas familiares que choca con la ausencia de rutinas que paren esas discusiones, como tener que ir al trabajo o a llevar a los niños al colegio. "El hecho de que no haya pausas facilita que continúe la violencia", ha apuntado a EFE Lorente, que ha incidido en que se trata de un incremento de casos que se repite cada año.

Al hablar de exparejas en las que ya no existe la convivencia, Lorente ha explicado que los hombres que están dispuestos a asesinar a las que fueron sus parejas y estos maltratadores hacen una labor de seguimiento "porque sienten que ellas son de su propiedad", que se complica porque se sale y se viaja más. "Pierden entonces el control, sienten que no las van a poder recuperar y, como creen que son suyas, las matan desde la idea de posesión", ha descrito el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género.

El efecto imitación

Este experto en violencia machista ha reconocido que también existe el riesgo de imitación, ese por el que el asesino ve en otros casos un ejemplo de lo que puede hacer. "Ahora hay hombres pensando en matar a sus mujeres que se sienten reforzados porque ven a otros hacerlo. Es un factor más que se alimenta del negacionismo de la violencia machista", ha advertido Lorente

En julio de este año han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas ocho mujeres, a falta de confirmar la naturaleza machista del asesinato de una joven de 22 años ocurrido este lunes en Utrera (Sevilla). Esa cifra es casi el doble de la registrada en el mismo mes del año pasado, lo que coincide, según Lorente, con un negacionismo que ha tenido como altavoz dos campañas electorales en las que se ha cuestionado mucho la violencia machista. "Ese negacionismo refuerza al agresor y pone en duda a la víctima, que pierde la confianza", ha interpretado Lorente.

Como muestra de esta tendencia, ha destacado que en los últimos cinco años el número de hombres que se suicidan después de asesinar a sus parejas ha caído siete puntos, lo que ha vinculado a un descenso del rechazo social. "Cuando el agresor percibe que va a tener un rechazo, lo resuelve con el suicidio. Pero esta salida ha descendido porque ve que su entorno no lo va a apoyar, pero sí va a encontrar justificación o van a minimizar la gravedad de lo que ha hecho", ha explicado Lorente.

Ha añadido que esa percepción social también influye en las víctimas, y en la desconfianza para interponer una denuncia. El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género ha añadido que toca incrementar las campañas de información y concienciación para conseguir un posicionamiento crítico de la sociedad y ha considerado que algo falla cuando, en 2022, solo un 0,8 % de la sociedad consideró la violencia machista como uno de los principales problemas del país. En esa información, Lorente ha recomendado mostrar que los agresores son hombres normales, "ni borrachos ni monstruos".

Campañas especiales de sensibilización

Ante el incremento de casos que se repite cada verano, Lorente ha apostado por activar campañas específicas, como hace la DGT en verano para reducir el incremento de accidentes ante un aumento del tráfico. El exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género ha propuesto reforzar la detección desde alternativas, ya que el 70 % de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas no había presentado denuncia alguna, y hacerlo desde donde están las mujeres, como la atención sanitaria, a la que acuden un 20 % más según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque no se presenten como víctimas. El teléfono de atención a víctimas de cualquier tipo de violencia machista está disponible las 24 horas todos los días del año en 53 idiomas, no deja rastro en la factura y se recomienda borrarlo del historial de llamadas.