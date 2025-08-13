El incendio de Molezuelas puede convertirse en el peor de España desde 1968

El profesor y experto forestal Celso Coco estima que el incendio forestal que se inició el pasado domingo en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que ha causado la muerte en la provincia de León de un voluntario del operativo de extinción, ronda ya las 37.000 hectáreas quemadas y sigue fuera de control.

El experto ha hecho esta predicción a partir de la información ofrecida por los mapas del sistema satelital europeo Copernicus. Celso Coco ya aportó estimaciones en los incendios de la Sierra de la Culebra a través de su página divulgativa sobre superficie forestal e incendios y su perfil de X "eforestal", informa Efe.

Los mapas del fuego muestran como éste se ha extendido desde Molezuelas de la Carballeda hacia el noreste y, tras pasar a la provincia de León, ha continuado su avance hacia la comarca de La Bañeza.

El incendio sigue sin control y avivado por las condiciones climáticas y el viento cambiante.

Según la cuenta de "eforestal", el de Molezuelas de la Carballeda, con 36.576 hectáreas afectadas, gran parte de cereal y rastrojo, sería el peor incendio de la historia de España desde que hay registros oficiales, en 1968.