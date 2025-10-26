Una influencer brasileña, acusada de participar en un clan de narcotraficantes: "Nadie debería ser arrestado por fumar"

La policía brasileña detuvo a la influencer Melissa Said, de 23 años, por su presunta participación en una red interestatal de narcotráfico. La joven, con más de 375.000 seguidores en redes sociales, fue arrestada el 23 de octubre en Salvador, capital del estado de Bahía, en el noreste de Brasil. La operación formó parte de una investigación más amplia llevada a cabo por el Departamento de Estado para la Prevención y Represión del Tráfico de Drogas (DENARC), informó el medio local Correio.

Según las autoridades, Said se habría ocultado en casa de una amiga en el barrio de Itapuã después de enterarse de que la policía estaba buscándola. En redes sociales, la influencer solía publicar videos consumiendo marihuana y hablando de los supuestos beneficios del cannabis. Los investigadores sostienen que usaba estas plataformas para promover el consumo y también para facilitar la compra y distribución de drogas con contactos en Bahía y São Paulo.

Después de su detención, Said apareció esposada en un video difundido por The Sun, donde declaró a los periodistas: “Es una vergüenza... nadie en el mundo debería ser arrestado por fumar marihuana”. Posteriormente, admitió consumir cannabis, pero negó cualquier vínculo con una red de tráfico. “No vendo ni distribuyo. Solo fumo, como hace mucha gente”, habría asegurado, según medios locales.

La policía sostiene que la influencer vendía y distribuía estupefacientes

El director del DENARC, Ernandes Junior, explicó que el objetivo de la operación era desmantelar una red dedicada al narcotráfico con ramificaciones en distintos estados del país. “Además de promover el consumo de drogas, la influencer comercializaba y distribuía estupefacientes, trabajando con proveedores de São Paulo”, señaló.

Las autoridades señalaron que la investigación sobre Said comenzó meses atrás, luego de que fuera detenida temporalmente en un aeropuerto por posesión de marihuana. La posesión de pequeñas cantidades de cannabis fue despenalizada en Brasil en 2024, pero la venta para uso recreativo sigue siendo un delito, recordó la agencia Associated Press. Mientras el caso sigue bajo investigación, la joven permanece bajo custodia preventiva.