Un bebé recién nacido muere después de que su hermana de cinco años lo tirase de una cuarta planta en Rusia

Una tragedia ha conmocionado a la región rusa de Tartaristán después de que una bebé recién nacida muriera al caer desde una ventana del cuarto piso de un edificio en la aldea de Vasilyevo. Según informaron las autoridades, la caída se produjo cuando la niña fue presuntamente arrojada por su hermana de cinco años después de haber quedado ambas sin supervisión.

Los informes policiales indican que la madre de las menores había salido del domicilio mientras su esposo estaba en el trabajo, dejando a las niñas solas en el apartamento. Vecinos que pasaban por la zona escucharon los gritos de la niña mayor desde una ventana y, segundos después, vieron al bebé de 21 días inmóvil sobre el suelo de cemento. Los servicios de emergencia acudieron inmediatamente, pero solo pudieron certificar la muerte de la pequeña.

El Comité de Investigación de Rusia ha abierto una causa penal por la muerte de la bebé y señaló que la madre podría enfrentarse a cargos por negligencia. Los investigadores también analizan el posible motivo de la acción de la niña de cinco años, incluida la hipótesis de que actuara por celos hacia su nueva hermana. Según algunas fuentes locales, la menor habría expresado malestar por la presencia del bebé en casa.

La madre podría ser procesada por negligencia

Medios locales informaron que la madre se encontraba visitando a una amiga en el momento del suceso. Las autoridades rusas investigan las circunstancias del caso y evalúan las acciones de ambos progenitores. “Se están examinando las acciones de los padres que dejaron a los niños sin supervisión, así como otros posibles escenarios”, indicó el comunicado oficial.

El jefe del distrito de Zelenodolsk, Mijaíl Afanasyev, lamentó el suceso y pidió a los padres extremar la precaución: “Expreso mis condolencias a la familia y exhorto a todos los padres a no dejar nunca a sus hijos pequeños solos”.

La tragedia ha generado un profundo impacto en la comunidad local, mientras la investigación continúa con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.