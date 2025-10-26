Un hombre de 81 años sufre heridas críticas tras ser atacado por siete perros en EE UU: "Fue una mutilación brutal"

Un hombre de 81 años permanece en estado crítico después de ser atacado por siete perros mientras caminaba hacia su buzón en el condado de Bibb, en Alabama, EE UU. El incidente ocurrió el 24 de septiembre, cuando la víctima, Jamie Boyd, fue brutalmente atacada por los animales, presuntamente propiedad de sus vecinos William y Lacey Mitchell, según informó el medio local WBRC.

Durante el ataque, la esposa del afectado intentó intervenir, pero se cayó al suelo al perder el equilibrio con su andador. Cuando la policía llegó al lugar, el jefe de policía de Brent, Carl McMillan, aseguró que tuvo que disparar a uno de los perros que amenazaba con atacar nuevamente. “No sé si le di o no. No gritó, pero salieron corriendo”, declaró al medio. Boyd fue trasladado al Hospital UAB, donde los médicos confirmaron que había sufrido heridas graves, incluyendo la pérdida de parte del cuero cabelludo y del 50% de su tejido muscular.

Según su abogado, Paul Patterson, el hombre se enfrenta ahora a la posible amputación de su brazo y de una pierna debido a una infección descontrolada. “Este es uno de los ataques de mutilación de perros más trágicos que he manejado en todos mis años ejerciendo”, afirmó Patterson. La demanda civil detalla que los perros, una mezcla de pitbulls, eran conocidos por su agresividad y que los dueños estaban al tanto del riesgo que representaban.

Los dueños son acusados de negligencia

Los Mitchell, de 53 y 50 años, fueron acusados por un gran jurado del condado de Bibb el pasado 3 de octubre bajo la Ley de Emily, una norma estatal destinada a sancionar a los propietarios cuyos perros causan lesiones graves o muertes. Ambos enfrentan cargos por control de animales peligrosos. Tras su arresto, salieron bajo fianza de 5.000 dólares cada uno, y su comparecencia ante el tribunal está prevista para diciembre.

Patterson instó a las autoridades a revisar la legislación vigente para endurecer las penas contra los dueños que actúan con negligencia. “Si un tribunal no ha declarado previamente que el perro es agresivo, el castigo no es tan severo como debería ser”, señaló.

Los siete perros involucrados en el ataque fueron incautados por el Centro de Animales del Condado de Bibb. La familia de la víctima continúa pidiendo oraciones por su recuperación, mientras los investigadores trabajan para determinar las circunstancias exactas del suceso.