Una influencer surcoreana aparece muerta y estrangulada media hora después de hacer una retransmisión en directo

Las autoridades de Corea del Sur investigan el asesinato de la creadora de contenido Yoon Ji-ah, conocida en redes sociales por su actividad en TikTok, donde acumulaba más de 350.000 seguidores. Su cuerpo fue encontrado el pasado 11 de septiembre en una ladera de la montaña de Muju, con evidentes signos de estrangulamiento. La noticia se ha hecho pública esta semana, generando gran repercusión en el país.

Según la investigación, la influencer había realizado una retransmisión en directo apenas media hora antes de ser asesinada. Su última emisión tuvo lugar desde la isla de Yeongjong, situada a más de tres horas de distancia del lugar donde posteriormente apareció su cuerpo. La Policía surcoreana ha confirmado la detención de un hombre de 50 años, identificado como Choi, al que se considera sospechoso principal del crimen.

El detenido habría engañado a la víctima haciéndose pasar por un empresario del sector tecnológico. Durante meses habría realizado importantes donaciones durante los directos de la creadora de contenido, pese a encontrarse en una situación económica precaria. Diversos medios locales señalan que Choi habría prometido a Yoon Ji-ah asesorarla para incrementar su número de seguidores en redes.

Investigación y posibles motivos del crimen

Las primeras hipótesis apuntan a que el crimen podría haberse producido tras un encuentro entre ambos. Según las autoridades, la influencer habría comunicado al sospechoso su intención de poner fin a la relación que mantenían, lo que podría haber desencadenado la agresión. Testigos afirmaron haber visto a Choi con una maleta similar a aquella en la que fue hallado el cuerpo de la víctima.

El caso ha conmocionado a la opinión pública surcoreana y al entorno digital del país, donde Yoon Ji-ah era una figura muy conocida. La Policía mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar con precisión las circunstancias del asesinato. Entretanto, el detenido permanece bajo custodia policial mientras se analiza la evidencia recabada en el lugar del hallazgo.