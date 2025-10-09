El Real Madrid recibe al ASVEL Lyon-Villeurbanne este jueves en el Movistar Arena, con el objetivo de consolidar su proyecto bajo la dirección de Sergio Scariolo en la Euroliga 2025/26. Tras un inicio de temporada igualado con una victoria y una derrota, el equipo blanco busca sumar un triunfo clave en casa para afianzarse en los puestos altos de la tabla. ASVEL llega motivado y recordando su reciente victoria en Francia en la temporada anterior, cuando sorprendió al Madrid en un partido muy ajustado. Con jugadores claves como Zac Seljaas, el conjunto francés promete un duelo intenso ante un equipo merengue que cada vez se ve más sólido.

Última hora del Real Madrid - ASVEL Villeurbanne, en directo hoy: jornada 3 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online