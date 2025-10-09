Directo
Real Madrid - ASVEL Villeurbanne, en directo hoy: jornada 3 de la fase regular de la Euroliga
Scariolo busca consolidar su proyecto con el respaldo de su afición, frente al conjunto francés que ha demostrado en los últimos años ser capaz de poner en aprietos a los blancos
El Real Madrid recibe al ASVEL Lyon-Villeurbanne este jueves en el Movistar Arena, con el objetivo de consolidar su proyecto bajo la dirección de Sergio Scariolo en la Euroliga 2025/26. Tras un inicio de temporada igualado con una victoria y una derrota, el equipo blanco busca sumar un triunfo clave en casa para afianzarse en los puestos altos de la tabla. ASVEL llega motivado y recordando su reciente victoria en Francia en la temporada anterior, cuando sorprendió al Madrid en un partido muy ajustado. Con jugadores claves como Zac Seljaas, el conjunto francés promete un duelo intenso ante un equipo merengue que cada vez se ve más sólido.
Última hora del Real Madrid - ASVEL Villeurbanne, en directo hoy: jornada 3 de la fase regular de la Euroliga, en vivo online
ASVEL Lyon-Villeurbanne: un equipo en crecimiento con hambre de victoria
El ASVEL Lyon-Villeurbanne llega a Madrid con confianza tras una victoria destacada en la segunda jornada de la Euroliga, donde superó al Baskonia por 102-95 defendiendo su cancha en Francia. El conjunto francés ha iniciado la temporada con ilusiones renovadas, sin embargo, en la jornada 1 sufrió una derrota ante el Valencia (77-80), lo que le obliga a sacar un resultado favorable esta noche para seguir escalando en la tabla.
Real Madrid: consolidando un proyecto equilibrado y competitivo
El Real Madrid llega a esta tercera jornada de la Euroliga con un balance de una victoria y una derrota tras sus primeros dos compromisos en la competición continental. El equipo dirigido por Sergio Scariolo comenzó con una derrota ajustada ante Virtus Bologna (74-68) en un partido en el que el conjunto italiano supo aprovechar los desaciertos madridistas. En la segunda jornada, los blancos se levantaron con autoridad al superar al Olympiacos por 89-77 en un encuentro donde destacó la solidez defensiva y el liderazgo de jugadores como Facundo Campazzo, Mario Hezonja y el pívot Edy Tavares.
Jugadores a seguir en el partido
Facundo Campazzo tomó la batuta del Real Madrid, apoyado en la capacidad anotadora y defensiva de Mario Hezonja y Gabriel Deck. Por el ASVEL Lyon-Villeurbanne, Zac Seljaas es la referencia ofensiva tras anotar 23 puntos en su último encuentro.
Historial entre Real Madrid y ASVEL, factor psicológico en la previa
El Real Madrid domina la serie desde el 2020 con 11 victorias frente a 1 de ASVEL en enfrentamientos de Euroliga. Sin embargo, la derrota sufrida en Lyon la temporada pasada (80-78) sirve de motivación para los franceses, que han mostrado evolución y resistencia para apretar los partidos. Los blancos ganaron la última visita en marzo pasado 81-70 con una destacada actuación de Edy Tavares (23 puntos).
Claves tácticas y preparación de los equipos para el choque
El Real Madrid exhibe la mejor defensa de la Euroliga, promediando solo 75,5 puntos recibidos por partido. Este respaldo defensivo es clave para enfrentar al ASVEL, que destaca por su ritmo ofensivo, con casi un 40% de acierto en triples y un promedio de 89,5 puntos por encuentro. Scariolo no podrá contar con Garuba y Procida, así como con Theo Maledon, quien no debutará oficialmente aún esta temporada. ASVEL sigue con las bajas de Thomas Heurtel y Shaquille Harrison, y mantiene la duda de Nando de Colo para el partido.
Comienza la previa Real Madrid - ASVEL Villeurbanne
La tercera jornada de la Euroliga 2025/26 enfrenta al Real Madrid y al ASVEL Lyon-Villeurbanne. El conjunto dirigido por Sergio Scariolo busca consolidar su proyecto con el respaldo de su afición, tras un inicio con balance de 1-1. Por su parte, el equipo francés llega motivado tras una ajustada victoria en Francia la temporada pasada. El duelo promete tensión y espectáculo en el Movistar Arena de Madrid.
