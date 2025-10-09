Un vuelo con destino Londres aterriza de emergencia en Rumanía tras detectar humo en la cabina

Un vuelo de British Airways que cubría la ruta entre Estambul y Londres ha efectuado un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Henri Coanda de Bucarest, Rumanía, la tarde del jueves, tras reportes de la posible presencia de humo en la cabina. El incidente se ha producido en el vuelo BA603, que habría solicitado la autorización de aterrizaje a las 17:50 horas (hora local) y ha tocado tierra de manera segura a las 18:14 horas.

Según el Ministerio de Salud de Rumanía, “se había confirmado la presencia de humo” en la aeronave inmediatamente después del aterrizaje. Cuatro ocupantes del vuelo han presentado síntomas leves de intoxicación y han sido atendidos por personal médico en el aeropuerto. Ninguno de ellos ha requerido hospitalización.

Por su parte, British Airways ha negado que se hubiera detectado humo a bordo del avión, precisando que el desvío se habría realizado “como medida de precaución debido a un presunto problema técnico”. En un comunicado, la aerolínea ha señalado que “el aparato ha aterrizado sin incidentes”, que los pasajeros “han desembarcado con normalidad” y que “no se han recibido informes de hospitalizaciones”.

Investigación y asistencia a los pasajeros

El aeropuerto ha confirmado la activación de los servicios de emergencia y la intervención de equipos médicos tras la llegada del avión. La compañía revisa las causas técnicas del incidente antes de reanudar el itinerario hacia Londres.

British Airways ha lamentado las molestias ocasionadas a los pasajeros y ha asegurado que trabaja para completar el traslado a su destino lo antes posible. En su página web, el estado del vuelo aparecía como “desviado”, junto con un mensaje de disculpa a los clientes por la alteración del servicio.

El suceso no ha causado daños personales ni materiales, y las autoridades rumanas mantienen abierta la investigación para determinar el origen del presunto fallo técnico que ha motivado el aterrizaje de emergencia.