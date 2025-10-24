La Interpol participa en la búsqueda de Martiño Ramos, el profesor fugado tras ser condenado por abusos sexuales a menores

La Interpol ha activado la búsqueda internacional de Martiño Ramos, profesor de Orense condenado a 10 años de prisión por abusar sexualmente de una alumna menor de edad. Ramos se dio a la fuga antes de ingresar en prisión, sumándose a una lista de fugitivos por delitos graves contra menores en Galicia.

Su caso no es aislado. En el punto de mira de las autoridades europeas también está Segundo Cousido, un exprofesor de religión del colegio Salesianos de Vigo, condenado a 32 años y medio de cárcel por abusar de seis niños durante campamentos y actividades escolares. Cousido desapareció en febrero de 2023, tras agotar los plazos judiciales y evitar su ingreso en prisión. Desde entonces, no se ha vuelto a saber de él.

La Audiencia Provincial de Pontevedra y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificaron la condena, calificando los hechos como abusos reiterados con agravante de superioridad. Los testimonios de las víctimas, que relataron tocamientos durante la noche y estrategias para protegerse, fueron clave en el juicio. Los peritos confirmaron que el acusado era plenamente consciente del daño que causaba.

Cousido figura hoy entre los diez delincuentes más buscados de Europa, junto a homicidas y narcotraficantes. En su ficha, se le describe como “un peligro para la infancia”, aunque no violento. Las autoridades creen que podría haberse ocultado en Portugal o haber huido fuera del continente, tras cambiar su aspecto y utilizar contactos para escapar.