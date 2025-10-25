Una joven queda ciega tras infectarse con un parásito que entró en su ojo mientras se duchaba

Una joven estadounidense de 19 años, Grace Jamison, ha perdido la visión tras infectarse con un parásito microscópico que entró en su ojo mientras se duchaba con lentes de contacto puestas. La joven fue diagnosticada con queratitis por acanthamoeba, una afección grave causada por amebas que se alojan en la córnea y pueden provocar ceguera irreversible.

Según explicó Grace en un vídeo viral en TikTok, que ya supera los seis millones de visualizaciones, la infección se produjo mientras vivía en República Dominicana, donde se duchó sin quitarse las lentillas. “El agua no estaba muy limpia y contenía acanthamoeba”, relató. También advirtió que el parásito puede encontrarse en lagos, pozos, agua de ducha, polvo y suciedad, y que el riesgo se multiplica al nadar o dormir con lentes de contacto.

El tratamiento al que se enfrenta es intensivo y doloroso: debe aplicarse gotas oftálmicas cada 30 minutos o una hora, algunas con desinfectante para piscinas y químicos agresivos para eliminar el parásito. Este proceso puede durar entre seis meses y un año, y se requerirá tratamiento adicional para reparar las cicatrices corneales.

Grace ha decidido compartir su historia para concienciar sobre los riesgos de usar lentes de contacto sin seguir las medidas de higiene adecuadas. “Mucha gente da por sentado la visión y lo maravilloso que es poder ver”, afirmó. También instó a lavarse las manos antes de manipular las lentillas y evitar el contacto con agua no tratada.

Este caso recuerda al de otra joven británica que, tras bañarse en el mar con lentillas, sufrió una infección ocular que le obligó a abandonar sus estudios y trabajo. Desarrolló una cicatriz corneal y necesitará trasplantes para recuperar la visión.