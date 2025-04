Joven francés de 17 años se suicida al saber que su agresor sexual ha salido de la cárcel y vive cerca de su casa

Yanis, un joven francés de 17 años, se ha suicidado en Thyez (Alta Saboya), tras enterarse de que su agresor sexual, liberado de prisión, vivía nuevamente en Marignier, a solo tres kilómetros de su domicilio. Sus padres denuncian la falta de información y medidas de protección por parte de la justicia.

El asalto ocurrió en agosto de 2019, cuando Yanis tenía tan solo 12 años. El autor, un antiguo vecino de la familia, hoy de 58 años, ya había sido condenado en 2007 y 2014 por agresiones sexuales a menores. Yanis reveló los hechos en septiembre de 2022 a la asociación "Karl", especializada en ayudar a niños víctimas de violencia sexual.

El 12 de octubre de 2023, el tribunal de Bonneville lo condenó a cinco años de prisión por reincidencia. El 3 de febrero de 2025, tras dos años y cuatro meses de prisión, fue puesto en libertad con pulsera electrónica y seguimiento psicológico, sin que se decidiera ninguna medida de deportación.

"Decidí hablar de ello con mi hijo ese mismo día. No quería que se topara accidentalmente con su agresor", explicó Farid, el padre de Yanis, a Le Parisien . Poco después, el adolescente publicó un mensaje en Instagram: "Este hombre me rompió, me destruyó, me ensució " .

Yanis fue encontrado inconsciente en su casa después de tomar medicamentos. Murió poco después en el hospital de Annecy. Sus padres descubrieron una carta de despedida en su teléfono en la que afirmaba que la liberación de su agresor era la principal razón de sus acciones. "Es un hecho. Nadie puede negarlo ", dice su padre.

La fiscalía de Bonneville afirma que «el juez de sentencia envió una carta informando a la familia del joven sobre la liberación de su agresor ». Farid responde: «Nunca hemos recibido una carta certificada » .Delphine, madre de Yanis, lamenta: «Dejar a este reincidente a solo tres km de nuestra casa no es normal por parte del sistema judicial ». Los padres exigen una reforma legislativa: «Estamos luchando contra esta injusticia para todos los niños. Y no nos rendiremos, en memoria de Yanis».

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció esta semana que se reunirá los padres de Yanis, informa Actu17.