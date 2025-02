Juana Rivas difunde un audio de su hijo donde le pedía ayuda: "Papi me ha pegado en la cabeza... No me deja hablar contigo"

Los abogados de Juana Rivas han difundido hoy un audio del hijo mayor de Juana Rivas y Francesco Arcuri (Gabriel, que hoy tiene 18 años) cuando solo tenía 13 y vivía con su padre en Italia. Lo hacen, según explican porque el chico, ya mayor de edad, tiene miedo de que su hermano menor, Daniel, tenga que volver a Italia con su padre, como así ha determinado la justicia del país, a pesar de estar procesado (pronto tendrá el juicio) por maltratarle. Es importante recordar también, llegados a este punto, que Arcuri fue condenado por maltratar a Juana, admitiendo antes de entrar a juicio que la había cogido del cuello.

El audio que hoy difunden es de 16 de abril de 2013 a las 19:31 y ha sido ratificado por un perito italiano.

"Mami, por favor, tengo miedo, no quiero volver con papi. Me ha pegao y me ha cogio a Dani y le ha pegado en la cabeza muy fuerte, y le ha dicho:

“Figlio di puttana, stronzo figlio di puttana; Sei come tua madre, piccolo nano di merda” (traducción: “Hijo de puta, gilipollas hijo de puta; eres como tu madre, pequeño enano de mierda”),

… y yo he dicho por favor que quería por favor hablar con la mami, quería saludarla y que Dani se consolara, porque lloraba, porque quería hablar contigo, pero papi no quería, y papi le decía:

“No, che non c'è la mamma, che non c'è la mamma” (traducción: “No, que no está tu mamá, que no está tu mamá).

… le he preguntao por favor si podías … eh … podía hablar contigo, podía llamarte, y me dijo:

“Figlio di putana schifoso, no probare a fare una cosa del genere, vergognati”. (Traducción: "Asqueroso hijo de puta, no intentes hacer algo así, avergüénzate").

Me cogió del brazo y me tiró contra la pared, a Dani le hizo lo mismo, lo levantó de la camiseta y lo tiró en la escalera y se hizo daño en la espalda, y se quedó llorando … en el suelo.

Mami, ahora no te puedo contar más porque me tengo que ir a casa, luego, si puedo, sigo".

Desde Aránguez abogados aseguran que esta grabación, otros audios y mensajes de texto similares emitidos por Daniel y Gabriel, partes médicos, fotografías de lesiones, y declaraciones de testigos (entre otras pruebas) han sido presentadas a la Justicia italiana y a la Justicia española. Y recuerdan también la importancia de que el pasado 7 de enero una jueza de guardia de Granada escuchara por primera vez en España al menor y diera plena credibilidad a su testimonio, anulando la obligatoriedad de que el niño tuviera que regresar a Italia.

Los representantes legales de Juana aseguran que los niños siempre han tenido que llamar a su madre a escondidas y que durante todos estos años ha recibido desesperadas solicitudes de auxilio de sus hijos.