La Justicia interviene en un colegio prohíbiendo el recreo a unos alumnos por hacer demasiado ruido en el patio

Un tribunal francés ha decidido privar a alrededor de cien alumnos del colegio Les Rayons de Soleil, situado en Maisons-Laffitte, al norte de París, del recreo en su patio —un espacio exterior de unos 100 metros cuadrados— por producir “demasiado ruido”.

Varios vecinos del entorno habían presentado quejas por lo que consideran contaminación acústica: el ruido generado por los niños cuando están fuera perturba tanto las tareas que algunos realizan desde casa como el descanso de quienes viven cerca. Se trató de mediar para resolver el conflicto, pero según fuentes judiciales dichas mediaciones no prosperaron.

La decisión judicial se adoptó el 25 de mayo, y desde el 10 de agosto el colegio ya no puede usar su patio como espacio de recreo. La directora del centro se ha mostrado crítica: considera imposible tener encerrados durante todo el recreo a más de veinticinco alumnos, por lo que han tenido que organizar recreos escalonados o alternos para evitar concentraciones.

El centro educativo advierte que esta medida “pone en peligro la supervivencia de la escuela”, dado el impacto que tiene no poder ofrecer recreo al alumnado como parte de su actividad habitual. Además, algunos padres han manifestado su intención de retirar a sus hijos del colegio si no se encuentra una solución, y el ayuntamiento propone que los estudiantes puedan usar patios municipales alternativos, aunque estos están bastante más alejados del colegio.

El caso plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre derecho al descanso del vecindario, regulación del ruido, y las obligaciones de las instituciones educativas. El colegio busca ahora revertir la medida judicial, mientras las autoridades locales exploran vías para atender tanto las necesidades de los vecinos como los derechos de los alumnos.