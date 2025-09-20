Acceso

Muere un hombre de 68 años en un incendio en una vivienda de San Sebastián

Otras dos personas han sido trasladadas a un centro sanitario afectadas por inhalación de humo

Un hombre de 68 años ha fallecido este sábado en un incendio en una vivienda del barrio de Bidebieta de San Sebastián, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

El fallecido es un varón de 68 años, mientras que otras dos personas han sido trasladadas a un centro sanitario afectadas por inhalación de humo.

El fuego se ha iniciado pasadas las 4.00 horas en una vivienda del Paseo Julio Urkijo de la capital donostiarra, en el barrio de Bidebieta.

Los bomberos de San Sebastián han acudido al lugar y han logrado extinguir el fuego sobre las 6.00 horas.

El cuerpo del varón fallecido ha sido ya trasladado al Instituto de Patología Forense, donde se le practicará al autopsia, ha precisado Seguridad.

