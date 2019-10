La misteriosa nueva pista sobre el “niño pintor”

La sorpresa de Gema fue mayúscula cuando llegó a su casa y en el buzón se encontró con algo que le heló la sangre. El dibujo que David Guerrero Guevara, conocido como “el niño pintor” le regaló cuando eran compañeros de clase hace 33 años. En el momento de la desaparición el dibujo se había convertido en una pista de la desaparición de David y ahora, misteriosamente, volvía a sus manos.

El dibujo es una caricatura hecha a lápiz y que se asemejaba a un sospechoso de la desaparición del “niño pintor” y que correspondería, según la policía, a un ciudadano suizo que se alojó en un hotel de Málaga. Tres años después de que comenzara la investigación se supo que en dicha habitación se encontró una servilleta donde se leía “David Guerrero Guevara”, pero ya era tarde, porque el hombre había muerto. Según dijo Gema en “Equipo de investigación” de laSexta, “el mismo día de la desaparición le pedí que me hiciera un regalo y me entregó la caricatura. Le pregunté quién era ese señor y bajó la mirada y no me contestó nada”.

Gema reconoce a medios locales que se trata del mismo dibujo porque conserva el agujero de la chincheta de la que lo colgó en su cuarto y el año del regalo, 1987. Inmediatamente Gema y su familia llevaron el dibujo a las autoridades acompañada del hermano de David, Jorge Guerrero. Pero esta no ha sido la única sorpresa de estos años. Según “Diario Sur”, “otra de las pistas que han seguido también llegó de forma anónima, en este caso, al domicilio familiar. Hace unos meses, la madre de David recibió una carta que apuntaba a un tal Gervasio, una persona vinculada a la peña El Cenachero, adonde David debía acudir aquella tarde del 6 de abril para sus clases de pintura”.

Se sospecha que en la actualidad, David Guerrero puede estar en lugares como Marruecos o Portugal, donde algunos testigos aseguran que han visto al joven que ahora tendría 45 años.