¿Es legal tener plantas o un huerto en tu balcón o terraza? esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Tener el balcón lleno de macetas o incluso montar un pequeño huerto urbano es una tendencia cada vez más habitual. Pero muchos vecinos se preguntan si realmente es legal o si la comunidad puede prohibirlo. La respuesta general es sí, está permitido, pero existen límites que conviene conocer para evitar conflictos.

Lo que dice la Ley: permitido, pero sin causar perjuicios

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe colocar plantas, macetas o jardineras en balcones y terrazas de uso privativo. El artículo 7.1 establece que los propietarios pueden decorar o adaptar su espacio siempre que no afecten a la seguridad del edificio, a su estructura o a la estética general de la fachada.

Esto significa que tener plantas o incluso un pequeño huerto doméstico es legal, siempre que no suponga un riesgo ni genere daños. El problema aparece cuando la instalación altera la apariencia del edificio o provoca molestias a otros vecinos.

Cuándo puede intervenir la comunidad de propietarios

El artículo 7.2 de la misma ley permite a la comunidad actuar cuando la presencia de macetas o jardineras ocasiona goteos, humedades, caída de objetos, malos olores o suciedad, o si existe riesgo para peatones o residentes. En esos casos, la comunidad puede requerir al vecino que retire las plantas o que adopte medidas para evitar molestias.

Además, algunos edificios cuentan con estatutos o normas internas que regulan el uso de balcones: tipo de jardineras, su colocación, peso permitido, colores o incluso la prohibición de que sobresalgan hacia la calle. Si esas normas existen, son de obligado cumplimiento.

Tener plantas en el balcón es legal y está permitido, siempre que se coloquen de forma segura y no generen inconvenientes. Antes de crear un huerto urbano en altura, es recomendable revisar los estatutos de la comunidad y asegurarse de que el riego, el peso y la instalación no afecten ni al edificio ni al resto de los vecinos.