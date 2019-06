Los padres por gestación subrogada atrapados en Kiev piden a los Reyes que intervengan

Están desesperados. Quieren volver a su país, España, con sus hijos nacidos por gestación subrogada en Ucrania. Hoy, el centenar de padres que están atrapados en Kiev porque sus pequeños no tienen ninguna nacionalidad ha vuelto a concentrarse ante el Consulado de España y han leído un manifiesto en el que imploran la intervención de Sus Majestades. “Nos dirigimos a ustedes como padres que son, en especial a su Majestad la Reina como madre en particular que se puede poner en la situación de desesperación de los padres que aquí estamos varados, Majestad póngase en la piel de estos padres que estamos a punto de hacer una locura por poder perder a nuestros hijos si somos detenidos por ilegales y todo por culpa de un Gobierno que no quiere reconocer a unos bebés a los que antes se les reconocía con una prueba de ADN”, reza el manifiesto. “Les pedimos que nos ayudan a volver a casa con nuestros hijos como españoles que son de pleno derecho. No permitan que se instale la ilógica y el sectarismo, ya que la ministra de Justicia (en funciones) Dolores Delgado no hace nada para que los niños vuelvan, el ministro de Exteriores es su cómplice porque sabiendo lo que hay no da órdenes y permite este estado de apátrida, la vicepresidenta Carmen Calvo está en contra de que estos bebés vuelvan y Pedro Sánchez no hace nada y perjudica a unos bebés inocentes y españoles que ahora son apátridas por la decisión de un Gobierno cruel que no cumple la ley. Además, el Defensor del Pueblo se ha desentendido de esta situación tan atroz para todos”.

“Le pedimos a sus Majestades –insisten- la intermediación para hacer valer la Constitución y las leyes a las que España está supeditada en el marco internacional”. Tras explicar a los Reyes que el Consulado español en Kiev no solo no les da protección, sino que les prohíben la entrada y que prometen acciones de negociación que luego no llevan a cabo, suplican a Sus Majestades que “no nos abandonen ante los desaires de estos gobernantes y permitan que las familias vuelvan con sus seres queridos a su país: España. Necesitamos que unos Reyes luchen por nosotros para que estos bebés puedan volver a España como españoles que son”.

En este sentido, recuerdan que el Consulado no está inscribiendo a sus hijos como españoles que son amparándose en la instrucción publicada en el BOE por el Ejecutivo meses atrás; una medida por la cual todos los niños nacidos a posteriori de la misma, sin poner siquiera un plazo dado que las gestantes estaban ya embarazadas, se han quedado en situación de apátridas en Ucrania: “A muchos padres se nos ha finalizado el visado de turistas (tres meses), pasando a ser ilegales, quedándonos en un país en una situación irregular con lo cual los niños pueden pasar a un orfanato si los padres somos expulsados del país”.

“No permitan que haya niños que cumplan un día más fuera de España. Por favor, os suplicamos, os rogamos, os imploramos... que nos ayuden como españoles a que esta situación acabe ya”, concluye el manifiesto.

Ilanit no pudo ir a la concentración, porque hoy va la pediatra a su casa. Su estado de ánimo lo dice todo: “Nosotros estamos... Yo estoy agotada física y psicológicamente. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Ya hay casos en los que se han superado los 90 días desde la solicitud y no hay notificación ni ciudadanía entregada. Esto es inaudito, le escribes a la Embajada española diciendo esto y te dicen que todo es normal, que puede haber algún retraso puntual... normal no es, es impresionante. Además, no te dan ninguna explicación. Hemos escrito también a la Embajada preguntando por qué ante un silencio administrativo como es el caso, no hay una notificación, entendemos que necesitamos ir por otra vía, ver si podemos solicitar el documento de apátrido para el menor para poder volver a España y el Consulado te dice que no son competentes para responder a esa cuestión. ¿Cómo que no son competentes? Estamos bastante desanimados, muy cansados. Es una mentira tras otra”.