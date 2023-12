Margarita de la Pisa, eurodiputada: «La sociedad debe dar amparo a las mujeres que van a abortar»

El Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) celebra este sábado en el auditorio Rafael del Pino de Madrid el III Foro Europeo por la Vida. Por él desfilarán varios expertos que destacarán la importancia de un cambio de mira hacia la vida, frente a la «deriva actual que de algún modo la denigra o la cuestiona». LA RAZÓN ha hablado con la eurodiputada de VOX Margarita de la Pisa, una de sus participantes.

¿Qué aspectos más destacados va a abordar el III Foro Europeo por la Vida?

Contaremos con la presencia de reconocidos expertos para profundizar sobre aspectos que afectan directamente este recorrido. Comenzaremos con la necesidad de proteger la libertad de conciencia en diferentes campos como la medicina, el periodismo, educación, política,.. poder defender la vida y la dignidad de la persona se ha convertido en un desafío porque hay tendencias que lo entienden como agresión a los derechos humanos o que supone delito de odio. Respetar la pluralidad debe ser una prioridad en una democracia. Seguiremos con una exposición de datos sociológicos actuales que demuestran una crisis cultural, responderemos con la necesidad de confianza en profesionales comprometidos con la vida también en diferentes campos, que apoyen y acompañen a las personas en las diferentes fases de su vida siempre con respeto a su dignidad como persona. Acabaremos con un análisis sobre la feminidad, respondiendo a la polémica pregunta ¿Qué es una mujer?, planteando una visión de la mujer acorde a su naturaleza, donde la fertilidad sea sinónimo de salud y cuya expresión inspire a la sociedad en todos los campos.

¿Qué importancia da a la objeción de conciencia de los médicos en la eutanasia y el aborto? ¿Cree que está bien regulada?

Creo que debemos entender que los médicos son fieles a un código deontológico en el cual se basa nuestra confianza y la ética de su práctica médica. Ellos, en su vocación de médicos deben responder a este código. Existen dilemas en situaciones concretas que merecen un análisis y estudio en profundidad. Los médicos se reúnen para para deliberar en estas situaciones.

¿Qué papel tiene la mujer en la conservación de la vida?

Ambos hombre y mujer tienen un papel, no hay vida sin la unión de ambos. La mujer es protagonista en primera persona de la etapa del embarazo, la lactancia y durante la primera infancia. Es entonces cuando se crea el lazo del apego tan necesario para el correcto desarrollo. Aprender a ver la belleza de la creación de la vida es indispensable para recuperar un prestigio de la maternidad muy erosionado por una cultura que la presenta como una carga.

¿Qué aspectos considera fundamentales para que una madre decida no abortar y seguir adelante con su embarazo?

El apoyo. No estar sola. Confianza. Sentirse acogida ella y su bebé. La estabilidad en la relación con el padre. No sentirse presionada, o juzgada. Sabemos que cuando las circunstancias cambian las decisiones también. Es responsabilidad de la sociedad dar el amparo a quien se encuentra en esta situación.

¿Y para alguien que ha decidido acabar con su vida no lo haga?

Los médicos de cuidados paliativos dicen que cuando se libera el sufrimiento la persona quiere seguir viviendo. El sufrimiento no solo físico, también emocional como la soledad. Por eso la respuesta debe ser multidisciplinar.

¿Qué opinión le merecen las políticas en este terreno?

Como sociedad debemos dar una respuesta real al sufrimiento, no acabando con el sufrimiento acabando con la vida, con servicios de cuidados paliativos que garanticen el acompañamiento en el curso natural del final de la vida. Lo mismo con la mujer embarazada en una situación comprometida, apoyarles y ayudarles para que su situación se solucione.

¿Qué iniciativas cree que deberían ser tenidas en cuenta para defender la vida?

Debemos trasladar una visión positiva del ser humano, en este sentido los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Se percibe un pesimismo existencial, por ejemplo alrededor del medio ambientalismo parece que debemos auto extinguirnos porque dañamos el planeta, no tener hijos para no contribuir a este mal. Recuperar confianza en las personas como agentes de prosperidad en todos los sentidos, somos capaces de encontrar soluciones a todas las situaciones. También iniciativas de apoyo a la mujer embarazada. No siempre son recursos económicos. Hay personas que brindan ayuda de manera desinteresada, acompañan al médico, recopilan cunas, carritos,… para que se puedan reutilizar, lo mismo con la ropa, o piden leche o pañales. Reunir a quienes están en la misma situación, compartir también ayuda. Hoy organizar este tipo de actividades puede considerarse delito por supuesta coacción a quien previamente tenía otra intención. En vez de entender que quien ha cambiado de opinión es que recurre al aborto por no tener más remedio y que era necesaria esa ayuda.

Usted es madre de familia numerosa. ¿Cómo compagina su trabajo como europarlamentaria con su tarea como madre?

Gracias a ser una familia numerosa mi casa está siempre llena de vida, unos se acompañan a otros y de alguna manera transmiten el afecto o la atención que yo no puedo darles cuando estoy lejos. Estoy muy agradecida a mis padres, que pasan largas temporadas en casa para que yo pueda hacer este trabajo. Nonia, que tiene sólo dos años, me suele acompañar a Estrasburgo, hay en el parlamento una sala familiar muy bien organizada. Los demás van viniendo por turnos. Les encanta. Es importante que haya diputadas madres de familia, no suele pasar o no tienen familia numerosa, para trasladar la realidad de la sociedad. Quienes no lo han vivido es difícil que puedan representarnos. Esa es una de las razones por las que la maternidad no está bien planteada a nivel de medidas políticas porque nuestras representantes mujeres tienen otras prioridades.