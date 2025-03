Marian Rojas, psiquiatra: "Uno de los grandes errores en el amor es creer que siempre vamos a sentir lo mismo"

Seguro que en algún momento de tu relación te has preguntado: ¿sigo enamorado/a? o ¿Por qué ya no siento lo mismo por mi pareja?. Esto son dudas que generan temor e incertidumbre en cualquier relación. Al principio, todo es emocionante, comienzas a enamorarte y a envolverte en lo que estas viviendo. Sin embargo, con el tiempo, esa chispa inicial puede parecer menos intensa, lo que lleva a muchos a cuestionarse si su amor sigue siendo real.

En este punto, muchas personas toman decisiones precipitadas, pensando que el amor ha desaparecido. Pero, ¿y si el problema no es que el amor se haya ido, sino que ha evolucionado? La reconocida psiquiatra Marian Rojas Estapé nos da una visión diferente sobre este proceso y cómo entender mejor las etapas del amor para no caer en la trampa de las emociones pasajeras.

El error de creer que siempre vamos a sentir lo mismo

Uno de los problemas más comunes en las relaciones es idealizar y pensar que el amor que sentimos siempre va a ser con la misma intensidad del principio. En la etapa inicial, nuestro cerebro está inundado de dopamina y oxitocina, hormonas que generan esa sensación de euforia y apego. Pero este estado no es permanente. Con el tiempo, esas sustancias químicas disminuyen y damos paso a una etapa más tranquila y estable. Aquí es cuando muchos empiezan a decir: “Ya no siento lo mismo”, confundiendo este cambio con la pérdida del amor.

Pareja La Razón

Marian Rojas explica que este proceso es completamente normal. A medida que la relación avanza, la pareja deja de estar en un segundo plano y nuestras propias prioridades vuelven a ocupar su espacio. Esto no significa que el amor haya desaparecido, sino que ha cambiado su forma de manifestarse.

¿Por qué la forma de quererse cambia?

Cuando una relación tiene una base sólida, la transición a esta nueva etapa ocurre de forma natural. Ya no se trata solo de sentir esa adrenalina todo el tiempo, sino de construir una conexión más profunda basada en la confianza, la compatibilidad y el compromiso.

Marian Rojas destaca que esta situación no es negativa, sino necesaria. Después de la chispa inicial, llega un momento en el que la pareja debe decidir si realmente quiere seguir adelante, ahora desde una postura más consciente. Aquí es donde muchas relaciones se rompen, porque no se comprende que el amor no es solo una emoción pasajera, sino una elección diaria.

Cómo cuidar lo que sentimos por nuetsra pareja

La psiquiatra subraya que el amor no debe depender únicamente de los sentimientos, ya que estos lo más seguro es que varíen con el tiempo. Por lo que también se necesita orden, intención y voluntad. Esto significa que, además de sentir amor por nuestra pareja, es importante decidir cuidar la relación activamente. Esto se logra a través de pequeños gestos, comunicación efectiva y una un cambio de actitud.

Muchas parejas fracasan porque creen que el amor es algo espontáneo que debe mantenerse solo, pero en realidad, requiere esfuerzo y dedicación. Lo difícil de esta situación está en encontrar el equilibrio entre la pasión inicial y la estabilidad emocional, sin caer en la monotonía ni en la búsqueda constante de lo que sentisteis al principio.