McDonalds en España: Una influencer estadounidense comparte su experiencia

La cadena de comida rápida MacDonalds ha sabido adaptarse a los paladares de millones de personas en el mundo. Aunque en la gran mayoría de establecimientos tienen sus productos clásicos que guardan la esencia de la marca, lo comas en Alemania o en California, hay muchos otros productos que varían según el país en el que te encuentres, al igual que sus precios.

la infuencer estadounidense Kaitlyn Lavery, que visitó España hace unas semanas, quiso compartir con sus seguidores su experiencia. contando en un video para su cuenta de TikTok, ('kaitlyneats'), los productos que tomaba, si estaban en EEUU y las diferencias que encontraba con los de su país natal, ya que en su cuenta se dedica a probar diferentes platos de los países que visita.

En el video, que ya cuenta con más de 540,000 visualizaciones, Lavery comenzó degustando las patatas fritas con queso y bacon, señalando: «Esto está muy bien», y calificando el producto con un 7,8 sobre 10.

Luego, llegó el turno de las palomitas de pollo, que también fueron de su agrado. «Deliciosas, un 9», confesó la influencer.

El siguiente producto que llamó su atención fueron las alitas de pollo, que por su expresión podemos confirmar que no está en los restaurantes estadounidenses: «Tienen alitas de pollo», «Esto está muy bueno; si no me dijeras que esto es de McDonalds, no lo adivinaría», les dio un 10.

Lavery hizo una pequeña valoración mencionando que en los McDonalds españoles «todo está muy bueno», mientras probaba las patatas 'deluxe', que según ella, están muy bien sazonadas. «¿Por qué en el McDonalds americano no están tan sazonadas? Un 8».

Finalmente, la influencer degustó la hamburguesa 'Honey Mustard McCrispy', que cree que no existe en Estados Unidos. «Es diferente a la mostaza y miel americana. 7 sobre 10», comentó Lavery.

Donde comenzó todo

"En 1954, un hombre llamado Ray Kroc descubrió un pequeño restaurante de hamburguesas en California, y escribió la primera página de nuestra historia" Así describe la cadena de restaurantes sus inicios, pero, ¿de quién era ese pequeño restaurante de California?.

Los hermanos de San Bernardino, que vivían en California, tenían un sueño: vender hamburguesas en la ciudad estadounidense de Manchester. Así, en 1940, inauguraron su primer local, llamado "Bar-B-Q McDonald's".

Este restaurante se diferenciaba del resto por ofrecer hamburguesas en solo un minuto, sin la necesidad de camareros, y todo se entregaba rápidamente envuelto en papel. Buscando expandir su negocio, los hermanos decidieron incorporar nuevos productos a su restaurante. Fue en este momento que Ray Kroc, un astuto comercial, se interesó por el negocio. Kroc adquirió el restaurante familiar y, a partir de los años 60, inició su expansión global. Mientras que los hermanos McDonald no veían la necesidad de ir más allá de los pueblos vecinos, Kroc visualizó un proyecto ambicioso y lleno de posibilidades que finalmente hizo realidad.