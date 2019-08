Toallitas biodegradables vs. toallitas bio-disgregantes

A este respecto hemos de comentar que no significa lo mismo biodegradables que biodisgregantes, pues tal y como indica Diva en sus packaging, no debemos tirar al WC los tejidos en toallita de viscosa, algodón o mixtos, motivo por el cual han desarrollado una gama específica de papel higiénico húmedo Fria Easy y toallitas íntimas Fria Bio-disgregantes WC con tejido flushable, esta clase de tejido es posible desecharlo por el WC, y por su formulación se destruyen antes de llegar a los ríos y mares no dejando residuos en el medio ambiente ni en nuestras tuberías.

Disminuir el impacto medioambiental está en nuestras manos

En relación con la alarma social que han provocado los problemas medioambientales que causa el desecho incorrecto de las toallitas húmedas, y en respuesta a diferentes medios de comunicación que han mostrado su preocupación por el asunto, la marca FRIA lanza un mensaje de tranquilidad a los consumidores, comunicando que la solución a este problema es tan solo una cuestión de información, formación, y de ser más cuidadosos con la forma de desechar esta clase de productos que se han integrado ya en nuestra vida diaria. No se trata de rechazarlos, sino simplemente de concienciarnos.

Realizando el estudio de los diferentes productos presentes en el mercado se ha constatado que, efectivamente, no todos los que indican en el packaging que se pueden desechar por el WC se destruyen en un tiempo que permita no atascar las tuberías o no contaminar la naturaleza. El uso indiscriminado de tejidos derivados del petróleo y con plásticos en su composición hace imposible no sólo la disgregación, sino también la biodegradabilidad. Es por ello de vital importancia, confiar sólo en aquellos fabricantes y marcas comprometidas con el medio ambiente que cuenten con tejidos certificados que acrediten su inocuidad en la naturaleza. Existen diferentes normativas medioambientales y empresas certificadoras de dichas características.