«Lo mejor es no tener que llevar auriculares, te sientes libre»

"¿Para qué sirven?", pregunta Karol, colombiana de 23 años, de vacaciones en Madrid con su novio. Le contamos que son unas gafas de sol inteligentes, con Bluetooth 5.0 y sonido estéreo, que se conectan al asistente del audio de su smartphone y le permiten hacer y recibir llamadas, escuchar música, podcasts, la radio, etc. Todo con la comodidad de no tener que llevar auriculares. "¿En serio? Si claro, déjame probarlas, además son chulísimas". Karol se pone las gafas y le encanta como les sientan. El modelo tiene un diseño muy favorecedor, elegante, unisex y que sienta bien a diferentes tipos de rostro. Además, las lentes son polarizadas y con protección frente a los rayos UVA.

Su novio, Sebastián, pone cara de aceptación cuando su chica se las prueba. "Te quedan genial", le dice sonriente. Ahora viene la prueba de fuego, el sonido. Karol conecta el dispositivo a su smartphone por Bluetooth y pone su lista favorita de Spotify. Suena "Shape of you", de Ed Sheeran. "Es increíble, se escucha fenomenal, y sin la molestia de tener que llevar auriculares. Te sientes libre. A mí hasta los inalámbricos me molestan, no los aguanto más de una hora, y me paso el día con ellos puestos. Tengo el oído muy sensible y a veces hasta se me enrojece y me pica. Con algunos he tenido reacción alérgica", explica.

Ahora, probamos con una llamada. "¿Puedes probar a llamar a alguien?", le preguntamos. Karol llama a una amiga, y le cuenta que le está hablando desde unas gafas de sol. "¡Si! Se escucha fenomenal, me encanta esto. Es comodísimo. Aunque la gente te puede mirar raro por la calle –dice riendo– ¡ésta loca va hablando sola!". Mientras, Sebastián ha comprado LA RAZÓN, para conseguir la cartilla. "Pruébatelas tú, Sebas, te van a flipar". Él se las pone y busca otra canción, pone "Save your tears", de The Weeknd y Adriana Grande. "El sonido es muy bueno, parece que estás en una sala de cine con ‘dolby surround’".

Sin daño para la audición

Gracias a su chip de audio de última generación y sus altavoces estéreo duales, las «smart sunglasses» permiten una experiencia envolvente e inmersiva al escuchar música, radio o videojuegos. Pero, además, están diseñadas para que los oídos no sufran las consecuencias de llevarlos a diario, y bastantes horas seguidas. De hecho, los expertos advierten que sólo es recomendable llevar auriculares o audífonos durante 90 minutos al día, y asegurarse de que nunca se supere el 80% del volumen máximo. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que mil millones de jóvenes corren riesgo de perder su audición debido a los dispositivos de audio portátiles.

Otra ventaja de este dispositivo es que permiten escuchar el audio sin distraernos de lo que sucede a nuestro alrededor, algo que no sucede con los auriculares, que nos aíslan del entorno, por lo que pueden llegar a ponernos en situaciones de peligro, especialmente en lo que respecta a la seguridad vial. Una investigación realizada por universidades y hospitales americanos reveló que, en los últimos años, se han triplicado los fallecimientos y accidentes de peatones que iban con auriculares. De hecho, en la ciudad de Nueva York está prohibido llevar auriculares para cruzar las calles.

Cómo conseguirlas

María, Miriam y Carlota pasean por la Gran Vía muy sonrientes porque van a celebrar que ayer acabaron los exámenes de su grado de Farmacia y hoy, por fin, ya son "libres". "¿Esto es una cámara oculta?", nos preguntan cuando les decimos si quieren probar las gafas. No, no hay cámara oculta. Ni trampa ni cartón. Les encantan las fotos, así que posan encantadas las tres con las gafas.

"Además es que son preciosas, sientan genial. ¡Y cómo se escucha la música! Me encantan para usarlas por la calle, en la piscina, en la playa... Oye, yo las quiero, vamos, seguro. ¿Cómo se consiguen?", pregunta Carlota. Le contamos que solo tiene que comprar el periódico de ese día, y, con él, le entregan una cartilla que tendrá que completar con los 15 cupones que se publicarán de lunes a viernes con LA RAZÓN. Es importante que las gafas se reserven en el punto de venta habitual antes del 11 de junio. Una vez completado, se entregan las gafas de manera gratuita (solo habrá que pagar 15,95 € en concepto de gastos de distribución y entrega). La promoción es válida en todo el territorio nacional, excepto Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.