Los mejores y los peores piensos para perros, según la OCU

Las necesidades nutricionales de los perros dependen del peso, la raza, edad, actividad física y posible presencia de patologías. Como buen cuidador quieres que la comida cubra todas las necesidades diarias de tu mascota. Pero ¿cómo saber qué pienso es bueno?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 27 piensos completos para un perro de tamaño medio (entre 10 y 25 kilos). Algunos son muy recomendables, pero ha encontrado deficiencias nutricionales en tres de ellos. Entre los de buena calidad, elegir bien puede suponer un gran ahorro.

Aunque los mejores piensos no cuestan menos de 5 euros/kg, hay productos con buenos resultados que permiten ahorrar una buena cantidad de dinero, señala la OCU. En concreto, hasta 665 euros al año, si se comparan los 1,50 euros/kg que cuesta Compy Pollo, ternera, fruta y verduras, el producto con la mejor relación calidad precio del análisis, con los 12,45 euros/kg que cuesta Orijen Original, uno de los mejores piensos, pero también el más caro.

El citado Compy Pollo, ternera, fruta y verduras de Mercadona destaca por la calidad de la proteína (sin colágeno) y el contenido en vitaminas, aunque también se observa una pobre relación omega 3/omega 6 y un cierto exceso de calcio.

No obstante, el análisis de la OCU también revela deficiencias nutricionales en dos de los piensos analizados. Es el caso de Compy Supreme Pollo, fruta y verduras de Mercadona (ojo, no confundir con el anterior) que, según la OCU, "no alcanza el mínimo de grasas, una fuente importante de calorías, pero sobre todo de ácidos grasos esenciales como el ácido linoleico". Por otro lado, la organización de consumidores indica que Brekkies Delicious Buey, "no incorpora la cantidad mínima imprescindible de metionina, un aminoácido básico en la dieta de un perro".

El análisis ha detectado significativas diferencias de calidad entre los mejores y los peores productos. Pero, en general, se aprecian niveles de colágeno muy altos, "lo que refleja el uso de materia cárnica con fragmentos de huesos, tendones, etc". "No es malo, de hecho, está permitido, pero la composición real de los piensos poco tiene que ver con los filetes de ternera que algunos anuncian", puntualiza el organismo.