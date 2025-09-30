Mercadona hace un milagro con su nuevo producto: adiós a las ojeras para siempre

El respaldo de una farmacéutica a un producto de supermercado no es algo que se vea todos los días. Menos aún cuando se trata de un cosmético que promete combatir las bolsas, las ojeras y las arrugas finas, tres de los grandes caballos de batalla en el cuidado facial. La especialista Inés Nieto ha puesto el foco en una solución solvente y asequible que está demostrando una eficacia sorprendente para tratar una de las zonas más delicadas del rostro.

De hecho, el producto en cuestión no pertenece a ninguna firma de alta gama, sino a la línea masculina de Mercadona. Se trata del contorno de ojos Men Care Regen Skin, una crema que se vende por solo cinco euros y cuya formulación compite directamente con alternativas de precios mucho más elevados. Su triple acción está diseñada para rejuvenecer la mirada, aportando un aspecto fresco y descansado que muchos hombres buscan incorporar a su rutina diaria.

Este fenómeno se enmarca en una tendencia al alza, donde la cosmética masculina ha dejado de ser un tabú para consolidarse como un hábito de autocuidado extendido. El éxito de este tipo de productos demuestra que el interés por un aspecto saludable y cuidado ya no es exclusivo del público femenino, sino una preocupación generalizada en la sociedad.

Ingredientes activos y un aplicador con truco

En este sentido, gran parte del secreto de su efectividad reside en la combinación de sus principios activos. La fórmula incluye bakuchiol, un compuesto de origen vegetal considerado la alternativa natural al retinol. Este ingrediente es conocido por su capacidad para mejorar la textura de la piel y atenuar las líneas de expresión sin la potencial irritación que a veces provoca el retinol tradicional. A este se suma la niacinamida, un derivado de la vitamina B3 que refuerza la barrera cutánea y ayuda a unificar el tono.

Por otro lado, el diseño del envase juega un papel fundamental. El producto incorpora un aplicador con efecto frío fabricado en metal, que al contacto con la piel ayuda a descongestionar la zona de manera inmediata. Este detalle no solo hace más agradable su uso, sino que estimula la microcirculación, contribuyendo de forma activa a reducir la hinchazón y las bolsas que aparecen por la mañana.

Además, para potenciar al máximo sus propiedades antiinflamatorias, los expertos recomiendan un gesto muy sencillo: guardar el producto en la nevera. El frío extra que adquiere el aplicador metálico intensifica notablemente su capacidad para descongestionar el contorno del ojo, convirtiendo la aplicación diaria en un pequeño tratamiento de choque contra los signos más visibles del cansancio.