Comer bien y rápido es posible: el plato de Mercadona que está listo en 3 minutos

Cuando el calor aprieta, lo último que apetece es pasar horas en la cocina. Mercadona parece tener una respuesta a esta demanda estival con su última incorporación a los lineales: una pasta fresca rellena que promete un plato listo en minutos por poco más de dos euros. La cadena valenciana ha movido ficha para ofrecer a sus clientes una solución rápida y refrescante, adaptada a los nuevos hábitos alimenticios que trae consigo el verano.

De hecho, la propuesta, bautizada como "Pasta Summer" bajo la marca Hacendado, es toda una declaración de intenciones. Se aleja deliberadamente de las recetas más contundentes y tradicionales, apostando por una combinación de ingredientes que evocan sabores propios del Mediterráneo. El objetivo es evidente: una alternativa ligera que no resulte pesada y que evite largas preparaciones frente a los fogones.

En este sentido, la clave de su propuesta reside en su interior. Con un formato que recuerda a los raviolis, el corazón de esta pasta es un relleno que combina la suavidad del queso ricotta con el contrapunto cítrico y aromático del zumo de limón. Esta mezcla, que busca ser fresca y apetecible, representa nada menos que el 60 % de la composición total del producto, un dato que define el carácter de esta nueva especialidad.

Rapidez y sabor mediterráneo en un solo plato

Asimismo, esta novedad se comercializa en una bandeja de 250 gramos, un formato habitual para este tipo de elaboraciones que resulta suficiente para dos raciones. El producto se puede encontrar ya en los supermercados de la compañía a un precio de 2,15 euros por envase, situándose en una franja de coste muy competitiva y en línea con otras variedades de pasta fresca que ya ofrecía la empresa. Esta apuesta por la comodidad se suma a otras propuestas de la cadena, consolidando a Mercadona como un referente para quienes buscan el mejor plato preparado sin complicaciones.

Por otro lado, la sencillez en la preparación es uno de sus grandes ganchos. La pasta está lista para servir tras apenas cuatro minutos de cocción en agua hirviendo, lo que la convierte en una opción ideal para resolver una comida o una cena de forma ágil sin renunciar a probar combinaciones de sabor diferentes. Con este lanzamiento, Mercadona amplía su catálogo de soluciones de conveniencia y demuestra, una vez más, su capacidad para responder a las tendencias del mercado y a las necesidades de un consumidor que valora la rapidez y la originalidad.