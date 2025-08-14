Mercadona pone límite para pagar en efectivo en sus supermercados: ¿cuántas monedas acepta por compra?

Mercadona ha respondido a las consultas más habituales de sus clientes en relación con las formas de pago que admite en sus establecimientos. A través de la sección de Atención al Cliente de su página web, la compañía presidida por Juan Roig resuelve cuestiones que abarcan desde el origen de sus productos o los horarios, hasta las opciones disponibles para abonar las compras.

Límite de pago en efectivo y uso de tarjetas

La cadena valenciana recuerda que, ''por Ley, no podemos aceptar pagos en efectivo de más de 999,99 euros''. Esto significa que, si el importe alcanza los 1.000 euros, será obligatorio ''pagar la totalidad con tarjeta bancaria''.

En cuanto a los medios electrónicos, la compañía señala que «aceptamos cualquier tarjeta bancaria que lleve el símbolo de Visa, Mastercard o Maestro», aunque advierte que no se permiten pagos con American Express.

Otra cuestión frecuente entre los consumidores es cuántas monedas se pueden utilizar para abonar una compra. La respuesta de Mercadona es clara: ''aceptamos hasta 50 monedas por cada pago'', independientemente de que sean del mismo valor o de valores diferentes. Eso sí, siempre que el total no supere el límite legal de mil euros en efectivo.

Restricciones, cupones y devolución de IVA para turistas

Mercadona también informa de que ''no aceptamos cupones ni vales descuento'' en sus supermercados. Además, aclara que no se pueden usar tarjetas Ticket Restaurante ni Cheque Gourmet, ya que su uso ''solo está permitido en establecimientos de hostelería''.

En plena temporada turística, la empresa recuerda que los clientes con derecho a la devolución del IVA (Tax Free) pueden registrarse en el Portal Facturas Clientes presentando un documento extranjero, como pasaporte o tarjeta de residencia. Si el comprador ya está inscrito, deberá ''indicar tu documento y mostrarlo en tienda antes del pago''. Allí, se le entregará la factura necesaria para completar el trámite en las máquinas DIVA.