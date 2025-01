Las monjas trabajan "mejor que los hombres", afirma el Papa

El Papa Francisco afirmó este miércoles que hay que eliminar la mentalidad "clerical y machista" en la Curia, el gobierno de la Iglesia católica, y que "las monjas están por delante y saben hacerlo mejor que los hombres".

Francisco realizó estas declaraciones al recibir a los miembros de la fundación Hilton, de la conocida cadena hotelera, y que participa en actividades caritativas, y les agradeció: "Sé que colaboráis con algunos dicasterios vaticanos para dar a las monjas oportunidades de crecer en profesionalidad y espíritu misionero. ¡Gracias!".

Al respecto criticó que se ha invertido poco en la formación de las religiosas "porque se piensa que las monjas, y en general las mujeres, son de segunda clase", informa Efe.

"Esto es lo que piensa la gente... No olviden que desde el día del Jardín del Edén ellas mandan... ¡Las mujeres mandan! Es importante que las monjas puedan estudiar y formarse. El trabajo en las fronteras, en los suburbios, entre los menos afortunados, requiere personas formadas y competentes", señaló.

Y agregó: "Y, por favor, la misión de las monjas es servir a los últimos, y no ser siervas de alguien".

Recordó que se critica "que no hay suficientes monjas en puestos de responsabilidad, en las diócesis, en la Curia y en las universidades" y admitió que "es verdad".

"Por un lado, es cierto, debemos superar una mentalidad clerical y machista", subrayó.

Recordó que recientemente eligió a dos religiosas para altos cargos en el Vaticano, Simona Brambilla, que será la primera prefecta y estará al frente del Dicasterio de la Vida Consagrada y que en marzo la religiosa Raffaela Petrini se ocupará de la Gobernación Vaticana y que hay tres monjas en el equipo de quienes eligen a los obispos con derecho a voto.

"Gracias a Dios las monjas están por delante y saben hacerlo mejor que los hombres. Es así... porque tienen esa capacidad de hacer cosas, las mujeres y las monjas. También he oído a obispos decir: quisiera nombrar monjas en algunos cargos de la diócesis, pero sus superiores no las dejan ir. No, por favor, dejadlas ir", agregó el Papa.