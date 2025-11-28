El motivo por el que debes llevar siempre un billete doblado en la cartera: "es más importante de lo que parece"

En un momento en el que casi todo se paga con móvil o tarjeta, llevar dinero físico parece cosa del pasado. Sin embargo, cada vez más expertos en consumo recomiendan guardar un billete doblado en un compartimento discreto de la cartera.

Un salvavidas cuando la tecnología falla

Pese a la comodidad del pago digital, depender exclusivamente del móvil o de una tarjeta puede convertirse en un problema.

Un fallo en el terminal, una batería agotada o una caída del sistema bancario son suficientes para dejar a cualquiera sin forma de pagar algo esencial como un taxi, un billete de transporte o incluso una botella de agua.

Ese billete escondido no pretende sustituir tus métodos de pago, sino servir como "última reserva" ante imprevistos que pueden ocurrir en cualquier momento, especialmente si estás fuera de casa.

El truco para no gastarlo por error

Lo importante está en no dejarlo a la vista. Muchas personas terminan usando ese dinero sin darse cuenta, perdiendo así su función de emergencia.

Se recomienda doblarlo varias veces hasta que quede lo más compacto posible y guardarlo en una ranura que no suelas utilizar, un bolsillo interior o un hueco secundario para tarjetas.

Cuanto más "olvidado" quede, más eficaz será cuando realmente lo necesites.

¿Cuánto debería ser el billete de emergencia?

La cantidad ideal varía según las circunstancias de cada persona, pero la mayoría de especialistas coincide en que 50 euros es una cifra razonable. Permite cubrir un desplazamiento nocturno, un trayecto en taxi o un gasto básico inesperado si no hay otro método de pago disponible.

Para desplazamientos muy cortos o zonas bien conectadas, una cantidad menor podría bastar, pero los 50 euros ofrecen un margen de seguridad más amplio.

Alternativas a la cartera para mayor seguridad

Quien no quiera llevar ese dinero en la cartera por miedo a perderla o a que se lo roben puede optar por otras opciones. Una de las más útiles es la funda del móvil, que suele acompañar a las personas incluso más que la propia cartera.

Este pequeño truco no requiere esfuerzo, no tiene coste adicional y, sin embargo, puede marcar la diferencia en situaciones cotidianas o en momentos de tensión. Llevar un billete doblado no es superstición es previsión.