Santander elimina la comisión por enviar dinero a particulares de cualquier parte del mundo y por cualquier importe

Banco Santander da un paso más en su compromiso por ofrecer una banca más sencilla, global y sin barreras. A partir de este martes, los clientes del Banco Santander podrán hacer transferencias internacionales a través de la aplicación y la web sin pagar comisión de emisión ni gastos a través del canal interbancario global Swift, independientemente del país de destino o del importe. El banco anunció este martes esta novedad y destacó que actualmente es la única entidad que ofrece envío de remesas en España sin comisiones.

Hasta ahora, las transferencias internacionales fuera de la zona SEPA -de pago en euros-, a países como México, Colombia, China o Estados Unidos estaban sujetas a comisiones y gastos Swift que, en muchos casos, rondaban los 50 euros, incluso en operaciones realizadas por canales digitales. "Santander refuerza así su liderazgo en servicios de pagos digitales y avanza en su estrategia de ofrecer a sus clientes una experiencia bancaria sin fronteras, con un proceso sencillo que permitirá acercar a sus clientes a familiares y amigos en cualquier parte del mundo", destaca la entidad en un comunicado.

Además, a partir de la semana que viene el banco simplificará y reducirá las tarifas para transferencias internacionales fuera de SEPA realizadas desde oficinas, fijándolas en 20 euros para envíos de hasta 10.000 euros y 50 euros para importes superiores. Los clientes de Banco Santander ya fueron también los primeros en España en estrenar los pagos transfronterizos instantáneos entre particulares realizados con el número del móvil de cuenta a cuenta sin necesidad de usar tarjetas bancarias ni hacer transferencias convencionales.

Gracias a la interconexión de las soluciones de pago en España (Bizum), Italia (Bancomat) y Portugal (MBWay), los clientes de Santander usuarios de Bizum pueden enviar y recibir dinero instantáneamente a través del móvil, con tan sólo seleccionar el contacto de la agenda y con el mismo nivel de seguridad y confianza como el que cuentan con Bizum al hacerlo entre cuentas de bancos españoles.

Además, ya se están haciendo pruebas técnicas para que se sumen a la alianza dos nuevos socios: Blik (Polonia y Eslovaquia) y Vipps MobilePay (Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca), ampliando así el servicio entre particulares a nueve países europeos llegando a más de 80 millones de usuarios.