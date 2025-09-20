Muere un ciclista entre Alicante y Murcia

Un trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Antonio Morales, un bombero jubilado que perdió la vida mientras realizaba su habitual ruta en bicicleta entre Murcia y Alicante. El retraso en la llegada de la ambulancia, debido a confusión territorial entre servicios de emergencia, ha puesto en marcha una investigación por posible negligencia médica.

El ciclista fue encontrado herido por una vecina, arrodillado en el suelo y sin responder. Tras contactar con el 112, se inició una cadena de decisiones que, según la familia, resultaron fatales. Aunque el punto de urgencias más cercano estaba en Beniel (Murcia), la primera respuesta se activó desde la Comunidad Valenciana.

Los hijos del fallecido, Antonio y Raúl Morales, han exigido una investigación exhaustiva y anunciado acciones legales. Denuncian una posible vulneración de la normativa que obliga al 112 a movilizar el recurso más próximo. Solicitarán las grabaciones de la llamada y las comunicaciones internas para esclarecer lo ocurrido.

La Policía Local de Orihuela ha abierto un atestado por homicidio imprudente, mientras la familia lamenta el contraste entre la trayectoria profesional de Morales —dedicado a salvar vidas— y la ineficiencia del sistema que no logró asistirlo a tiempo.

Hasta ahora, Sanidad y los servicios de emergencia no han emitido declaraciones oficiales. El caso permanece en fase de instrucción, y la familia espera que se determinen responsabilidades claras.