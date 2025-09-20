Sucesos
Dos heridas, una de ellas de 13 años, al chocar turismo contra una señal en Cubillas (Valladolid)
Tuvieron que ser trasladadas al Hospital Clínico de Valladolid
Una mujer de 35 años y una niña de 13 resultaron heridas anoche al colisionar un turismo contra una señal en una gasolinera situada a en la salida 102 de la A-62 dirección Burgos, en Cubillas de Santa Marta (Valladolid), ha detallado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
En torno a las siete y media de la tarde del viernes 19 de septiembre, una llamada alerto de ese accidente, con dos personas heridas y atrapadas en el interior del vehículo.
Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Además, también se trasladó una UVI móvil interhospitalaria que pasaba por la zona.
En el lugar, el personal sanitario atendió a la niña de 13 años y a una mujer de 35, trasladadas posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
