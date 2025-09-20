Dos heridas, una de ellas de 13 años, al chocar turismo contra una señal en Cubillas (Valladolid)

Una mujer de 35 años y una niña de 13 resultaron heridas anoche al colisionar un turismo contra una señal en una gasolinera situada a en la salida 102 de la A-62 dirección Burgos, en Cubillas de Santa Marta (Valladolid), ha detallado el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

En torno a las siete y media de la tarde del viernes 19 de septiembre, una llamada alerto de ese accidente, con dos personas heridas y atrapadas en el interior del vehículo.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico. Además, también se trasladó una UVI móvil interhospitalaria que pasaba por la zona.

En el lugar, el personal sanitario atendió a la niña de 13 años y a una mujer de 35, trasladadas posteriormente en UVI móvil al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.