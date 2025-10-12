Muere un pescador ahogado en un río tras caerse mientras orinaba

n hombre de mediana edad falleció en la madrugada del domingo tras caer accidentalmente al río Ruhr mientras pescaba junto a un amigo en una zona apartada de Iserlohn, en el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia. El trágico suceso se produjo cuando el pescador se acercó a la orilla para orinar y resbaló en el terreno húmedo, siendo arrastrado por la corriente.

Su compañero, testigo directo del accidente, intentó rescatarlo en una embarcación tipo kanu, pero al no lograr localizarlo, solicitó ayuda a los servicios de emergencia. Los bomberos desplegaron un amplio operativo de búsqueda, utilizando drones con cámaras térmicas y embarcaciones especializadas. Finalmente, uno de los drones detectó una fuente de calor que permitió ubicar el cuerpo sin vida del pescador.

La policía local ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque ha descartado indicios de criminalidad. El accidente pone de relieve los riesgos de realizar actividades nocturnas en entornos fluviales, donde la combinación de oscuridad, superficies resbaladizas y corrientes impredecibles puede derivar en situaciones de alto peligro.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las medidas de seguridad durante actividades recreativas en espacios naturales, especialmente en horario nocturno y cerca de masas de agua.