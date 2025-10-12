Muere una persona tras salirse de la vía con su coche que después se incendió

Nueva tragedia en la carretera. Una persona ha muerto esta madrugada al salirse de la vía e incendiarse su vehículo cuando circulaba por la carretera autonómica CL-527, que comunica la ciudad de Zamora con la de Fermoselle, a la altura del kilómetro 18, en la localidad de Pereruela.

El accidente ha tenido lugar sobre las seis y veinte de la madrugada, cuando el centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha comunicado al Consorcio Provincial de Incendios de la Diputación de Zamora la necesidad que acudiera al lugar por el incendio que se había producido en el vehículo, según ha informado la Institución provincial zamorana.

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos del parque de Bermillo de Sayago del Consorcio Provincial de Extinción, que trabajaron en las labores de extinción del incendio del vehículo, evitaron su propagación e intentaron rescatar al ocupante del turismo, que finalmente falleció