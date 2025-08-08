La muerte de dos bañistas más en las pasadas 24 horas confirman un "verano negro" en las costas de España

Dos nuevas víctimas, un hombre de 74 añosen Castellón y una mujer en Granada, han elevado a más de 300 los fallecidos por ahogamiento en lo que va de 2025, consolidando este año como el más trágico de la última década en las costas españolas.

El primer incidente ocurrió en Vinaròs, donde los socorristas intentaron sin éxito reanimar al anciano tras sacarlo del agua. A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, que activaron todos los protocolos alrededor de las 14:00 horas, no pudieron salvar su vida, dejando dudas sobre las circunstancias exactas del suceso.

Un verano marcado por la tragedia

En la playa del Sotillo (Granada), un bañista auxilió a una mujer inconsciente, pero, pese a la rápida intervención de la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios, los intentos de reanimación fracasaron. Julio de 2025, con 92 muertes, se convirtió en el cuarto mes más mortífero desde que existen registros, siendo Andalucía la comunidad más afectada, seguida por Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Galicia.

Según un informe nacional, el 80% de los ahogamientos ocurren entre junio y septiembre, coincidiendo con la temporada alta de baño, la mayoría de estos casos se deben a factores como la inanición, el pánico o el agotamiento físico.