Una mujer que perdió 30 kilos en un año confiesa: "Todo cambió cuando dejé de cometer un error básico"

La historia de Cassie, una mujer que logró perder 30 kilos en el transcurso de un año, se ha convertido en fuente de inspiración para miles de personas en redes sociales. A través de su cuenta en TikTok, compartió el punto de inflexión que marcó su transformación: dejar de cometer un error fundamental que, según confiesa, saboteaba sus esfuerzos constantemente.

''Sentía que estaba perdiendo el tiempo con dietas ineficaces'', admite Cassie, quien asegura que el mayor obstáculo en su camino hacia un peso saludable era seguir dietas de moda que eliminaban grupos enteros de alimentos. ''Evita las dietas que exigen restricciones extremas. Simplemente no son sostenibles a largo plazo'', aconseja.

Cassie decidió hacer cambios simples pero efectivos en su estilo de vida. El primer paso fue calcular su déficit calórico personal según su peso y sus objetivos, y utilizar una aplicación para registrar todo lo que comía. Su enfoque se basa en mantener el equilibrio sin eliminar completamente alimentos ni seguir horarios estrictos para comer: ''Puedes comer lo que quieras, siempre que te mantengas en déficit calórico'', explica.

Además, incorporó actividad física diaria, eligiendo una forma de ejercicio que realmente disfruta: caminar entre 30 y 45 minutos al día. Para mantenerse motivada, estableció metas relacionadas con su forma física que no tenían que ver con el peso, como correr una distancia o levantar cierto peso.

Uno de los pilares de su éxito ha sido la constancia, no la perfección. ''Es normal tener días en los que comas más de lo planeado o no te ejercites. Lo importante es ser constante el 85-90% del tiempo'', afirma. Cassie destaca que no se debe permitir que un mal día anule todo el progreso, sino que hay que continuar al día siguiente con determinación.

Su testimonio ha generado gran impacto en las redes sociales. Muchos usuarios han expresado su gratitud y motivación tras escuchar su historia. «Gracias, necesitaba esto. Me da tanto miedo fracasar que me cuesta empezar», comentó un seguidor. Otro añadió: ''Me has inspirado, llegaste en el momento justo''.

Cassie demuestra que con un enfoque equilibrado, realista y constante, es posible lograr grandes cambios sin caer en extremos ni sacrificios insostenibles.