«El Gobierno español no sólo nos ha abandonado, sino que esto ya parece una persecución», denuncia a este periódico Rocío, que tuvo a Mónica y a Daniela por gestación subrogada en Ucrania. Pese a que una de las mellizas, Mónica, nació con una cardiopatía y una hidrocefalia, como publicó en su día LA RAZÓN, esta familia continúa atrapada en Kiev. Y eso que el Defensor del Pueblo español en funciones, Francisco Fernández Marugán, les comunicó por escrito que iba a sugerir que se les emitiese un visado a las menores. Rocío sigue sin dar crédito a la situación que viven ellos y el resto de familias. «El 22 de febrero nos vimos todos abocados a pedir la ciudadanía ucraniana para los bebés para poder así obtener un documento de viaje que nos permitiera salir con ellos del país.

Cuando estuvimos hablando cada una de las parejas con el cónsul, le preguntamos qué pasaba si no recibíamos la ciudadanía ucraniana para los bebés antes de los 90 días de plazo y nos dijeron que eso no iba a pasar porque ellos iban a hablar con las autoridades ucranianas e iban a pedir acelerar lo máximo posible los pasaportes de estos bebés nacidos por gestación subrogada. También nos dijeron que se iba a dar prioridad a los casos de esos niños que nacieran con una patología o con necesidad de cobertura sanitaria como es el caso de mi hija. Y que en el supuesto caso de superar esos 90 días, el consulado nos iba a ayudar para poder gestionar una ampliación del mismo. Preguntamos esto al cónsul porque desde que nace el bebé hasta que puedes iniciar la solicitud de los trámites de ciudadanía ucraniana te pueden llevar dos, tres o incluso cuatro semanas. Y antes de eso, tienes que obtener la respuesta del Gobierno ucraniano otorgándote la ciudadanía del bebé que puede llevar hasta 90 días. Es decir, son unos tiempos ya de por sí muy justos. Y una vez obtenida la ciudadanía pueden pasar hasta 10 días para que te den el pasaporte».

Hoy, muchas parejas están en el límite de los tres meses. «La única opción –prosigue– es renovar el visado, pero el pasado martes nos enteramos de que las autoridades ucranianas no van a ampliar ese plazo y no van a dar esos visados. Y el problema es que cuando recibamos la ciudadanía de nuestros hijos, muchos de nosotros estaremos ya en situación de ilegalidad, por lo que cuando vean que eres ilegal, te van a decir que no te dan la ciudadanía del bebé. No hay opción. España nos bloquea. Es una situación muy angustiosa. Nos sentimos abandonados, no sabemos qué va a pasar las próximas semanas. Lo único que queremos es volver a España y no podemos», denuncia.