No te olvides de desconectar este electrodoméstico cada vez que lo uses: evita un posible incendio en casa

Es uno de los electrodomésticos más comunes en los hogares españoles, por lo que es importante que aprendas a hacer un buen uso del mismo si quieres evitar un posible incendio en tu casa. A pesar de no contener alimentos, este dispositivo tiene la capacidad de seguir generando calor. Por ello debes estar muy atento, y no puedes olvidarte de desconectarlo cada vez que lo uses. También debes recordar que no puedes introducir ninguna pieza metálica para tratar de sacar la rebanada cuando la tostadora está todavía encendida, ya que lo más probable es que se produzca un chispazo que puede originar un fuego.

Un simple despiste podría terminar provocando un gran incendio en tu vivienda. Y es que, la tostadora es uno de los electrodomésticos con los que más cuidado debemos tener en casa. Su gran capacidad para mantener la potencia asignada, incluso cuando ya no hay comida dentro, hace que sea muy importante desenchufarla después de cada uso. Las tostadoras consumen una gran cantidad de electricidad para generar el calor necesario en poco tiempo, por lo que hay que prestar atención incluso cuando ya no está conectada.

Tostadora barata en oferta Amazon

Para reducir el riesgo y los posibles daños que la tostadora puede provocar en tu casa, debes comprobar que quede totalmente limpia una vez termines de usarla. Si dejas este electrodoméstico completamente libre de comida, seguirá generando calor si no lo desenchufas, pero evitarás un posible incendio que puede acabar destrozando tu casa.

¿Cuál es el peligro de dejar restos de comida en la tostadora?

La clave para reducir el riesgo de que se genere un posible fuego es sencilla: limpia tu tostadora a menudo para que no quede ningún resto de comida en su interior. Lo más habitual es utilizar este electrodoméstico para calentar alguna rebanada de pan. Además de las clásicas rebanadas de pan de molde, las dimensiones de muchas tostadoras permiten introducir pedazos de pan clásico cortados al gusto de cada persona.

Tostadora Pixabay

Es entonces cuando aumentan las posibilidades de que estos dispositivos puedan terminar provocando un peligroso fuego en tu cocina. Las migas de pan que se van acumulando en su interior, cada vez que haces uso de este pequeño y cómodo electrodoméstico para poder chamuscar un poco de pan, comenzarán a calentarse tanto que pueden terminar por arder. Si la tostadora todavía permanece conectada, aumenta el riesgo de que se genere un pequeño fuego en ella. En este caso, a pesar de no contener ningún alimento, este dispositivo sigue recibiendo electricidad, lo que hace que aumente la intensidad de calor en su interior.

¿Qué debo hacer si se incendia mi tostadora?

Es importante mantener este pequeño electrodoméstico en una superficie plana, y alejado de posibles materiales inflamables que suele haber en toda cocina: cortinas, servilletas, o trapos entre otros. Si alguna vez tienes que hacer frente al infortunio de tener que apagar tu tostadora porque se ha incendiado, es crucial que actúes lo más rápido posible para tratar de evitar que los daños en tu cocina sean todavía mayores. Lo primero que debes hacer es desconectar tu tostadora de la corriente, ya que, de no hacerlo, las llamas pueden seguir aumentando sin parar. Si no puedes alcanzar el enchufe, debes acudir rápidamente a la caja de fusibles de tu casa para desconectar desde allí la electricidad que mantiene encendido este dispositivo.

Bomberos extinguen un incendio declarado en la cocina de una vivienda de CeutíCEIS REGIÓN DE MURCIA23/09/2020 larazon CEIS REGIÓN DE MURCIA

En el caso extremo de que las llamas sean ya considerables,para tratar de reducir las mismas. Sin embargo, ¿quién dispone de uno en casa? La respuesta es obvia: prácticamente nadie. Por ello, la solución más apropiada para afrontar esta peligrosa situación en casa, sería tratar de. En ningún momento debes intentar apagar el fuego arrojando agua sobre la tostadora, ya que, este gesto hará que las llamas aumenten en tamaño en lugar de desaparecer.