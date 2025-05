Omella: «León XIV quiere que le digamos lo que necesitamos»

El cardenal Juan José Omella nunca se había imaginado tener que participar en un cónclave y elegir a quien tendrá que guiar a la Iglesia en los próximos años. De hecho, como ha contado él mismo, a su cabeza venían continuamente las imágenes de la película «Las sandalias del pescador» y en el momento en el que tuvo que votar pensó que tenía que ayudar al Espíritu Santo «para que nos diera el pastor necesario».

En un encuentro con los periodistas en Roma, el arzobispo de Barcelona trazó hoy el perfil de León XIV: «Un hombre cercano, preparado, con una mirada mundial» y a quien conoce directamente.

«Estamos muy contentos», dijo aludiendo a la elección. «Merece la pena vivir en esta Iglesia tan extraña y bonita a la vez, donde amamos a quien representa a Jesucristo y guía la Iglesia».

El que fuera presidente de la Conferencia Episcopal detalló que se conocen porque han compartido tiempo y trabajo en el dicasterio de los obispos. «Es un hombre entrañable, ya iréis viendo… Es sencillo, humilde, muy espiritual, muy pastor. Sabe estar con la gente sencilla, la gente de Perú le quiere mucho», aseveró ante los medios.

«Lo que pedimos al Papa como cualquier obispo es fidelidad al Evangelio, que se traduce en los tiempos que estamos viviendo», y León XIV «va a seguir esa estela que están marcando los anteriores, como evangelizar al hombre de hoy» y «responder a toda la preocupación social, ofreciendo esperanza, paz, solidaridad, atención sobre los más pequeños». Algo que «ha puesto quizá más en evidencia Francisco, pero que todos tienen en su corazón».

«Es un muy pastor y le preocupa lo que le pasa al ser humano de hoy. Ha estado también en el Sínodo de la Sinodalidad; es sensible a toda la problemática del mundo: al hambre, la pobreza, la justicia... todo esto lo lleva en el corazón», comentó el cardenal. Además, «conoce muy bien España, como el Papa Francisco que se informaba también muy bien por alguna revista», detalló.

Votación «exprés»

La rapidez de su elección en cuarta votación también no ha sorprendido al purpurado español. En su opinión, «nunca se sabe» y «uno ve que estás dentro, vas viendo los resultados y creo que algunos tenían ganas de que fuera rápido», dijo Omella.

Pero, además, a pesar de lo que se estaba diciendo, «nos conocemos más de lo que parece y hemos coincidido muchos, por ejemplo, en los últimos tres sínodos, y eso facilita el dialogo y la preparación». «¡Qué bonito es ver cómo la Iglesia acoge al Papa sea quién sea!», agregó el cardenal al recordar el momento en el que los cardenales se asomaron al balcón de la basílica de San Pedro para acompañar el nuevo Pontífice en su presentación ante el mundo y tras recordar el funeral de Francisco.

Nuevo equipo

Sobre la posibilidad de que continúa el llamado Consejo de Cardenales del que él mismo formaba parte por expreso deseo de Francisco, reveló que le han pedido «que cuente con un equipo» y «creo que lo hará en coordinación para gobernar la Iglesia».

De hecho, hoy se reunirá con él el Colegio de Cardenales. «Es un gesto muy bonito. Vamos a compartir, quiere que le digamos lo que necesitemos», apostilló.

En las Congregaciones Generales «los grandes desafíos que se presentan en la historia» han ayudado a perfilar al nuevo Papa. «Todos tomábamos notas de las intervenciones para ayudarnos a recordar todo» y «el Espíritu nos ha guiado hacia una persona que conozca la universalidad de la Iglesia y las realidades sociales y conoce bien la curia romana».

Representación del Gobierno

Sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez acuda a la misa de inicio de pontificado el próximo 18 de mayo, confesó sentirse «encantado» porque «la Iglesia siempre acoge a todos» y recordó que muchos ministros de su Gobierno estuvieron con Francisco.

«El Papa León XIV estará muy contento de ver y saludar a todas las personas» y «con Trump, con el inglés, tendrá una relación más fluida. Ojalá todo eso ayude a que alguien haga de puente para la paz en el mundo porque la Iglesia ha servido de mediación muchas veces».

«Nunca lo pensé»

Omella ha participado por primera vez en un cónclave, algo que sólo tenía en su cabeza gracias a la popular película «Las sandalias del pescador». «Recordaba la entrada en procesión en la Capilla Sixtina y cómo hacen las votaciones en la película. Nunca pensé estar. Me impresionó entrar, ver tanta gente y pensar que teníamos que decidir quién va a guiar la Iglesia. Me vino a la cabeza la elección de Matías, el apóstol que sustituyó a Judas Iscariote. Me entraron ganas de rezar seriamente y así lo hice. Mientras depositaba cada cardenal el voto decía: ‘‘Señor, que acertemos’’».

Fue precisamente ahí, donde también pensó que la Iglesia «no es mi pequeño rincón: africanos, algún asiático, de rito oriental, rito latino… iban saliendo uno detrás de otro y eso me conmovía, todos de la misma Iglesia. Y yo con mi pequeñito voto ayudar al Espíritu Santo para que nos diera ese pastor», concluyó ante los periodistas remarcando que «nunca pensé que me tocaría votar a mí».